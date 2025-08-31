خبر في الجول - عمر خضر يقترب من الانضمام إلى الفتح السعودي

اقترب عمر خضر لاعب أستون فيلا ومنتخب مصر للشباب من الانتقال إلى الفتح السعودي.

وكان خضر قد انتقل إلى صفوف شباب أستون فيلا في صيف 2024 بعدما قضى فترة معايشة في النادي.

وعلم FilGoal.com أن عمر خضر بات على أعتاب الانتقال إلى صفوف الفتح السعودي.

ويدرب الفتح السعودي، البرتغالي جوزيه جوميز منذ النصف الثاني من الموسم الماضي.

وخسر الفتح السعودي مباراة الافتتاح في الدوري أمام الفيحاء بهدفين مقابل هدف واحد.

ويقترب الفتح من حسم صفقة انتقال عمر خضر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان عمر خضر من ناشئي نادي الزمالك قبل أن ينتقل إلى زد في يناير 2022.

وانضم خضر إلى أستون فيلا بعدما قضى فترة معايشة لحين بلوغ 18 عاما.

ويلعب عمر خضر في مركز الجناح الأيسر ويبلغ من العمر 19 عاما.