تقرير: الخنوس غاضب بسبب مبالغات ليستر سيتي من أجل رحيله

أبدى بلال الخنوس لاعب ليستر سيتي غضبه بسبب ما يراه مبالغات من إدارة ناديه مقابل رحيله.

وحصل الخنوس على أكثر من عرض خلال الفترة الماضية أبرزها من كريستال بالاس الذي كان قريبا من ضم اللاعب.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية أن بلال الخنوس غاضب بشدة من تعامل إدارة ليستر سيتي مع عروض رحيله.

وحدد ليستر مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على رحيل اللاعب المغربي الذي يرى المبلغ كبيرا.

وعبّر الخنوس مجددًا عن رغبته في مغادرة النادي، ولن يتراجع عن قراره حتى لو استمر حتى نهاية فترة الانتقالات.

وأوضح اللاعب المغربي لإدارة ناديه خلال اجتماع أنه لم يعد يرى مستقبله مع ليستر.

وتراجع ليستر سيتي عن إمكانية بيع بلال الخنوس إلى كريستال بالاس هذا الصيف، حسبما كشفت شبكة سكاي سبورتس

ويأتي ذلك بعد توصل الطرفين لاتفاق مسبق من أجل بيع الدولي المغربي خاصة بعد هبوط ليستر للدرجة الثانية.

ولعب الخنوس الموسم الماضي 36 مباراة مع ليستر بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 5.

فيما ظهر في أول جولتين من دوري القسم الثاني هذا الموسم أمام شيفيلد وينزداي وبريستون نورث إند.

ويلعب الخنوس - 21 عاما - في مركز الوسط المهاجم ويرتبط بتعاقد حتى 2028.

أمير ريتشاردسون فيورنتينا إشبيلية منتخب المغرب الأولمبي
