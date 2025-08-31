استبعاد جناح النصر من معسكر منتخب السعودية

قرر هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية استبعاد الجناح أيمن يحيى من قائمة الأخضر لمعسكر سبتمبر المقبل.

وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها بعد مشاركته الأخيرة مع النصر، وفقا لبيان المنتخب السعودي.

وتغادر بعثة المنتخب السعودي ظهر الأحد إلى مدينة براغ التشيكية، لإقامة معسكر إعدادي خلال فترة فترة التوقف الدولي بسبتمبر.

ويستعد الأخضر السعودي لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقررة إقامتها في شهر أكتوبر بمدينة جدة.

ويخوض منتخب السعودية خلال معسكره في التشيك مباراتين وديتين.

إذ يلتقي في المباراة الأولى منتخب مقدونيا يوم 4 سبتمبر على استاد فيكتوريا زيزكوف، فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب التشيك يوم 8 الشهر نفسه على استاد مالتشوفيسكا.

يجدر الإشارة إلى أن رينار، استدعى 27 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، قبل أن يتقلص العدد لـ26 بعد استبعاد أيمن يحيى.

وسيلتحق لاعبو فريق أهلي جدة بالمعسكر ظهر الاثنين بعد فراغهم من المشاركة مع ناديهم في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

‎الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثانية من منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا.