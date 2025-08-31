خبر في الجول - البنك الأهلي يتوصل لاتفاق مع أيمن الرمادي

توصل نادي البنك الأهلي لاتفاق مع أيمن الرمادي لتولي مهمة المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان البنك الأهلي قد تعثر في أول 5 مباريات بالدوري دون تحقيق أي انتصار مقابل هزيمة و4 تعادلات.

وعلم FilGoal.com أن نادي البنك الأهلي قد توصل لاتفاق مع أيمن الرمادي لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك تمهيدا لرحيل طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي بعد سلسلة من النتائج السيئة هذا الموسم.

ويضع نادي البنك الأهلي الرتوش الأخيرة قبل إعلان تولي أيمن الرمادي المسؤولية بشكل رسمي.

وكان أيمن الرمادي قد تولى قيادة الزمالك في الفترة الأخيرة من نهاية الموسم الماضي.

وقاد الرمادي، الزمالك للتتويج بكأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

الرمادي قاد الفريق في 5 مباريات فاز خلالها في مباراتين وتعادل في أخرتين وخسر واحدة.

أما طارق مصطفى فتولى قيادة فريق البنك الأهلي في أكتوبر 2023 وقاد الفريق في 67 مباراة مختلفة.

وكان طارق مصطفى يرتبط بتعاقد مع البنك الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وخلال 67 مباراة قاد فيهم طارق مصطفى، البنك الأهلي نجح في تحقيق الفوز 22 مرة وتعادل مثلهم مقابل 23 خسارة.

أما هذا الموسم فتعادل البنك الأهلي مع كل من غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية والاتحاد وطلائع الجيش.

بينما خسر الفريق أمام حرس الحدود في الجولة الثانية.

ولم ينجح البنك الأهلي سوى في تسجيل هدف وحيد حتى الآن خلال 5 جولات بمسابقة الدوري.