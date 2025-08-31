خبر في الجول - البنك الأهلي يتوصل لاتفاق مع أيمن الرمادي

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 13:13

كتب : عمرو نبيل

أيمن الرمادي

توصل نادي البنك الأهلي لاتفاق مع أيمن الرمادي لتولي مهمة المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان البنك الأهلي قد تعثر في أول 5 مباريات بالدوري دون تحقيق أي انتصار مقابل هزيمة و4 تعادلات.

وعلم FilGoal.com أن نادي البنك الأهلي قد توصل لاتفاق مع أيمن الرمادي لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

أخبار متعلقة:
رغم الـ 22 تسديدة.. البنك الأهلي وطلائع الجيش يتعادلان سلبيا الرابع من آخر 5.. البنك الأهلي يعود بنقطة أمام الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري لـ في الجول: تأجيل مكافأة الفوز على الإسماعيلي لما بعد مباراة البنك الأهلي بعد هدفين في آخر دقيقتين.. التعادل يحسم مواجهة البنك الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

ويأتي ذلك تمهيدا لرحيل طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي بعد سلسلة من النتائج السيئة هذا الموسم.

ويضع نادي البنك الأهلي الرتوش الأخيرة قبل إعلان تولي أيمن الرمادي المسؤولية بشكل رسمي.

وكان أيمن الرمادي قد تولى قيادة الزمالك في الفترة الأخيرة من نهاية الموسم الماضي.

وقاد الرمادي، الزمالك للتتويج بكأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

الرمادي قاد الفريق في 5 مباريات فاز خلالها في مباراتين وتعادل في أخرتين وخسر واحدة.

أما طارق مصطفى فتولى قيادة فريق البنك الأهلي في أكتوبر 2023 وقاد الفريق في 67 مباراة مختلفة.

وكان طارق مصطفى يرتبط بتعاقد مع البنك الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وخلال 67 مباراة قاد فيهم طارق مصطفى، البنك الأهلي نجح في تحقيق الفوز 22 مرة وتعادل مثلهم مقابل 23 خسارة.

أما هذا الموسم فتعادل البنك الأهلي مع كل من غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية والاتحاد وطلائع الجيش.

بينما خسر الفريق أمام حرس الحدود في الجولة الثانية.

ولم ينجح البنك الأهلي سوى في تسجيل هدف وحيد حتى الآن خلال 5 جولات بمسابقة الدوري.

البنك الأهلي أيمن الرمادي الدوري المصري
نرشح لكم
كما كشف في الجول - البنك الأهلي يعلن الرمادي مديرا فنيا مصدر من سيراميكا لـ في الجول: لا نعلم سبب ظهور علي ماهر بالأهلي.. ومتمسكون باستمراره "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي خبر في الجول - عبد الواحد السيد مديرا للكرة بجهاز البنك الأهلي تحت قيادة الرمادي البنك الأهلي يعلن رحيل طارق مصطفى عن قيادة الفريق مواعيد مباريات الأحد 31 أغسطس 2025.. الزمالك ضد دجلة بختام الجولة الخامسة وقمة إنجليزية بسبب توقف الدوري.. يورتشيتش يمنح لاعبي بيراميدز راحة سلبية 5 أيام يورتشيتش: نملك طموح الفوز بالبطولات.. وأتمنى منح الفرصة لـ ريبيرو صديقي
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون (0)-(0) مانشستر سيتي.. هالاند يهدر من جديد 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كما كشف في الجول - البنك الأهلي يعلن الرمادي مديرا فنيا 40 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من سيراميكا لـ في الجول: لا نعلم سبب ظهور علي ماهر بالأهلي.. ومتمسكون باستمراره 52 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا يكشف إصابة ريان شرقي 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فوت ميركاتو: بلال الخنوس إلى شتوتجارت ساعة | ميركاتو
"ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي ساعة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي – مرموش ورودري أساسيان ضد برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - عبد الواحد السيد مديرا للكرة بجهاز البنك الأهلي تحت قيادة الرمادي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 3 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 4 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز
/articles/512398/خبر-في-الجول-البنك-الأهلي-يتوصل-لاتفاق-مع-أيمن-الرمادي