بدلا من مواطنه.. نجم المغرب يخضع للكشف الطبي مع ليفركوزن

يخضع المغربي إلياس بن صغير جناح موناكو للكشف الطبي مع باير ليفركوزن تمهيدا لانتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذلك بعدما توصل ليفركوزن إلى اتفاق نهائي مع موناكو من أجل ضمه.

وفي حالة اجتياز بن صغير للكشف الطبي صباح الأحد، سيوقع على عقد يربطه بليفركوزن حتى صيف 2030.

الجناح الأيسر البالغ من العمر 20 عامًا سيكون بديلا لمواطنه أمين عدلي الذي انتقل إلى بورنموث قبل أيام.

وذكرت تقارير أن قيمة الصفقة ستكون 30 مليون يورو + إضافات.

فيما وقع أمين عدلي على عقد يربطه ببورنموث حتى صيف 2030.

ولم يعلن بورنموث قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أوضحت أنها تمت مقابل 21 مليون يورو + 9 ملايين كإضافات.

عدلي هو أول مغربي يلعب في صفوف بورنموث.