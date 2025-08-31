بدلا من مواطنه.. نجم المغرب يخضع للكشف الطبي مع ليفركوزن

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 12:53

كتب : FilGoal

إلياس بن صغير - المغرب - الأرجنتين - باريس 2024

يخضع المغربي إلياس بن صغير جناح موناكو للكشف الطبي مع باير ليفركوزن تمهيدا لانتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذلك بعدما توصل ليفركوزن إلى اتفاق نهائي مع موناكو من أجل ضمه.

وفي حالة اجتياز بن صغير للكشف الطبي صباح الأحد، سيوقع على عقد يربطه بليفركوزن حتى صيف 2030.

الجناح الأيسر البالغ من العمر 20 عامًا سيكون بديلا لمواطنه أمين عدلي الذي انتقل إلى بورنموث قبل أيام.

وذكرت تقارير أن قيمة الصفقة ستكون 30 مليون يورو + إضافات.

فيما وقع أمين عدلي على عقد يربطه ببورنموث حتى صيف 2030.

ولم يعلن بورنموث قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أوضحت أنها تمت مقابل 21 مليون يورو + 9 ملايين كإضافات.

عدلي هو أول مغربي يلعب في صفوف بورنموث.

