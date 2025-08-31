أسامة نبيه: أنا وحسام غالي فقط من نعلم حقيقة الخلاف بيننا.. وأقدم 3 لاعبين لمصر في مونديال الشباب

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 12:49

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب - أسامة نبيه

يرى أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، أن خلافه مع حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي الحالي تم تضخيمه بسبب اختلاف الانتماءات.

ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات كأس العالم تحت 20 عاما في تشيلي نهاية سبتمبر المقبل.

وقال أسامة نبيه عبر قناة dmc: "مهنة التدريب صعبة والدليل شيب شعري، جيلنا أحب التدريب بسبب محمود الجوهري، بالتأكيد هي مهنة متعبة لكن ممتعة في تفاصيلها".

أخبار متعلقة:
سكاي: براونهيل يفاضل بين عرض الشباب السعودي وآخر من الدوري الإنجليزي رابطة الدوري السعودي تضع الشباب تحت الرقابة النشطة 3 بطولات مختلفة.. الكرتي يهز شباك الأهلي مبكرا بقميص بيراميدز كرة طائرة - تحديد موعد مواجهة مصر ضد كوبا في بطولة العالم للشباب بثمن النهائي

وتابع "أعاني من عقلية اللاعبين بالأجيال الحالية، هذا الجيل غير محدد الأهداف فهو لا يعلم إذا كانت رغبته الاستمرار مع ناديه أم السفر والاحتراف أم تحقيق ألقاب مع المنتخب، دائما أهدافهم مشتتة".

وكشف أسامة نبيه "اتحاد الكرة يضم لجنة لمتابعة اللاعبين مزدوجي الجنسية، وأعد بتقديم ثلاثة لاعبين مفاجأة لمنتخب مصر خلال كأس العالم للشباب، وآن الأوان الاستفادة من ذلك الأمر مثلما يحدث في المنتخبات الأخرى".

أما عن أزمته مع حسام غالي فأوضح "حسام غالي لاعب كبير، وأنا وهو فقط من نعلم حقيقة الخلاف بيننا، والخلاف لم يكن شخصيا وكان داخل إطار كرة القدم فقط".

وشدد نبيه "الأمر تحول لأزمة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والانقسام بين الأحمر والأبيض".

واختتم نبيه تصريحاته "علاقتي مع حسام غالي طيبة، وتقابلنا خلال السوبر المصري الأخير واستقبلني بحفاوة وهو شخص محترم".

وتقام بطولة كأس العالم للشباب من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات تشيلي ونيوزلاندا واليابان.

منتخب مصر للشباب أسامة نبيه حسام غالي
نرشح لكم
خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم خبر في الجول – طولان يستقر على موعد ومكان انطلاق معسكر منتخب مصر الثاني مجدي عبد العاطي: أي مدرب يتمنى التواجد في الأهلي أو الزمالك لمواجهة منتخب مصر الثاني.. الصحراوي والشعلالي على رأس قائمة منتخب تونس كأس الخليج تحت 20 - منتخب مصر للناشئين يخسر أمام عمان بثنائية في الجول يكشف برنامج منتخب مصر تحضيرا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو خبر في الجول - المنتخب الثاني يستطلع رأي حجازي للمشاركة في كأس العرب.. والنني يرحب مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: الأهلي أبلغنا بجاهزية عاشور.. ومباراة بيراميدز تحسم مصيره
أخر الأخبار
خبر في الجول - عبد الواحد السيد مديرا للكرة بجهاز البنك الأهلي تحت قيادة الرمادي 14 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: لاعب القادسية يوقع عقوده انضمامه إلى ليفركوزن 21 دقيقة | ميركاتو
البنك الأهلي يعلن رحيل طارق مصطفى عن قيادة الفريق 22 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: فاردي إلى كريمونيسي 55 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - عمر خضر يقترب من الانضمام إلى الفتح السعودي 58 دقيقة | المحترفون
تقرير: الخنوس غاضب بسبب مبالغات ليستر سيتي من أجل رحيله ساعة | الكرة الأوروبية
استبعاد جناح النصر من معسكر منتخب السعودية ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - البنك الأهلي يتوصل لاتفاق مع أيمن الرمادي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 3 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 4 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز
/articles/512395/أسامة-نبيه-أنا-وحسام-غالي-فقط-من-نعلم-حقيقة-الخلاف-بيننا-وأقدم-3-لاعبين-لمصر-في-مونديال-الشباب