أسامة نبيه: أنا وحسام غالي فقط من نعلم حقيقة الخلاف بيننا.. وأقدم 3 لاعبين لمصر في مونديال الشباب

يرى أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، أن خلافه مع حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي الحالي تم تضخيمه بسبب اختلاف الانتماءات.

ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات كأس العالم تحت 20 عاما في تشيلي نهاية سبتمبر المقبل.

وقال أسامة نبيه عبر قناة dmc: "مهنة التدريب صعبة والدليل شيب شعري، جيلنا أحب التدريب بسبب محمود الجوهري، بالتأكيد هي مهنة متعبة لكن ممتعة في تفاصيلها".

وتابع "أعاني من عقلية اللاعبين بالأجيال الحالية، هذا الجيل غير محدد الأهداف فهو لا يعلم إذا كانت رغبته الاستمرار مع ناديه أم السفر والاحتراف أم تحقيق ألقاب مع المنتخب، دائما أهدافهم مشتتة".

وكشف أسامة نبيه "اتحاد الكرة يضم لجنة لمتابعة اللاعبين مزدوجي الجنسية، وأعد بتقديم ثلاثة لاعبين مفاجأة لمنتخب مصر خلال كأس العالم للشباب، وآن الأوان الاستفادة من ذلك الأمر مثلما يحدث في المنتخبات الأخرى".

أما عن أزمته مع حسام غالي فأوضح "حسام غالي لاعب كبير، وأنا وهو فقط من نعلم حقيقة الخلاف بيننا، والخلاف لم يكن شخصيا وكان داخل إطار كرة القدم فقط".

وشدد نبيه "الأمر تحول لأزمة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والانقسام بين الأحمر والأبيض".

واختتم نبيه تصريحاته "علاقتي مع حسام غالي طيبة، وتقابلنا خلال السوبر المصري الأخير واستقبلني بحفاوة وهو شخص محترم".

وتقام بطولة كأس العالم للشباب من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات تشيلي ونيوزلاندا واليابان.