تقارير: ميلان يقدم عرضا رسميا لضم جو جوميز
الأحد، 31 أغسطس 2025 - 12:44
كتب : FilGoal
قدم ميلان عرضا رسميا إلى ليفربول من أجل ضم جو جوميز، وفقا لماتيو موريتو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.
وأوضح موريتو أن ميلان ينتظر رد النادي الإنجليزي قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية.
ويرغب ميلان في إتمام الصفقة كانتقال دائم وليس على سبيل الإعارة، وفقا لموريتو.
في الوقت نفسه، ذكرت تقارير أخرى أن جو جوميز يريد الإنتقال لـ ميلان.
وسيتم السماح لجو جوميز بالمغادرة إذا انضم مارك جويهي مدافع كريستال بالاس إلى ليفربول، حسب التقارير.
ولا يشارك جو جوميز كثيرا مع أرني سلوت الذي تولى مهمة تدريب ليفربول الصيف الماضي.
ولعب جو جوميز 242 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات دون أن يسجل أي هدف.
