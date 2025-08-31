رومانو: بعد رفض عرض جالاتاسراي.. فنربخشة يفاوض مانشستر سيتي لضم إيدرسون

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 12:02

كتب : FilGoal

إيدرسون

دخل نادي فنربخشة التركي في مفاوضات مع مانشستر سيتي من أجل ضم إيدرسون حارس مرمى الفريق هذا الصيف.

ويأتي ذلك بعد أيام من رفض مانشستر سيتي عرض جالاتاسراي لضم الحارس هذا الصيف.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات أن فنربخشة يجهز عرضا لضم إيدرسون من مانشستر سيتي.

ومن المتوقع أن يكون العرض أكبر من عرض جالاتا سراي الذي طلب ضم إيدرسون مقابل 10 ملايين يورو.

وأشارت التقارير وقتها إلى أن رغبة مانشستر سيتي في الحصول على 25 مليون يورو مقابل بيع حارس مرماه البرازيلي.

وأوضح التقرير أن سيتي سيسمح لإيدرسون بالرحيل على مضض إذا وصله العرض المناسب، وفي هذه الحالة سيكون البديل جيانلويجي دوناروما بشكل مؤكد.

مانشستر سيتي لم ينفِ اهتمامه بضم دوناروما، لكنه يفضل الاحتفاظ بإيدرسون، وفقا للتقرير.

وكان البرازيلي الحارس الأول في النادي على مدار السنوات الـ8 الماضية، ويعتزم تمديد هذه الفترة إلى 9 سنوات.

وتعاقد مانشستر سيتي مع جيمس ترافورد من بيرنلي قبل أسبوعين، على أمل تولي المسؤولية عندما ينتهي عقد إيدرسون البالغ من العمر 31 عامًا الصيف المقبل.

وزادت هذه التكهنات من حالة عدم اليقين المحيطة بمانشستر سيتي مع بداية الموسم الجديد.

مانشستر سيتي إيدرسون فنربخشة
