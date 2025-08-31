سكاي: جاكسون لا يزال متمسكا بالانتقال إلى بايرن ميونيخ.. وشرط من تشيلسي للموافقة

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 11:52

كتب : FilGoal

نيكولاس جاكسون - تشيلسي ضد كريستال بالاس

يتمسك نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي بأمل الانتقال إلى بايرن ميونيخ مثلما اتفق الفريقان في وقت سابق.

وأبلغ نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره بايرن ميونيخ الألماني بأنه لن يكمل تفاصيل انتقال السنغالي نيكولاس جاكسون للبافاري.

وسافر اللاعب بالفعل إلى ألمانيا من أجل إجراء الكشف الطبي وإتمام التعاقد مع بايرن ميونيخ، لكن إصابة ليام ديلاب مهاجم تشيلسي في مباراة الفريق ضد فولام جعلت البلوز يتراجعون عن إتمام الصفقة.

وكشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نيكولاس جاكسون لم يعد إلى لندن كما أبلغه ناديه حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب متمسك بالانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ مثلما اتفق الطرفان من قبل.

وأوضحت شبكة سكاي أن تشيلسي لا يمانع الموافقة على رحيل جاكسون إلى بايرن ميونيخ ولكن بشرط تحويل الصفقة من إعارة إلى بيع نهائي.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن تشيلسي طلب من لاعبه العودة إلى لندن أمس السبت لعدم إتمام الصفقة.

وكان الفريقان قد توصلا لاتفاق على إعارة السنغالي جاكسون مقابل 15 مليون يورو. وتتضمن الصفقة خيار الشراء مقابل 80 مليون ونسبة من إعادة البيع.

ولعب جاكسون مباراة واحدة أساسي مع تشيلسي في كأس العالم للأندية أمام لوس أنجلوس الأمريكي وخرج بعد 64 دقيقة..

كما شارك 4 دقائق أمام فلامنجو في دور المجموعات، ثم 30 دقيقة أمام فلومينينسي في الدور نصف النهائي.

وكان جاكسون لاعبا أساسيا الموسم الماضي بمشاركته في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي وتسجيله 10 أهداف وصناعة 5، بالإضافة إلى مشاركته في 3 مباريات من دوري المؤتمر.

