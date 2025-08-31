صحيفة اليوم: تجهيز رايكوفيتش لمواجهة الفتح

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 11:41

كتب : FilGoal

بريدراج رايكوفيتش - اتحاد جدة

يواصل نادي اتحاد جدة إعداد بريدراج رايكوفيتش وتجهيزه لخوض المباريات المقبلة في الدوري السعودي.

وغاب رايكوفيتش عن مواجهة فريقه أمام الأخدود بالجولة الافتتاحية من الدوري السعودي لعدم الجاهزية.

وكان رايكوفيتش قد تعافى من الإصابة التي لحقت به وشارك في جزء من مران الفريق خلال الأسبوع الماضي.

أخبار متعلقة:
هاتريك بنزيمة.. اتحاد جدة يبدأ الدفاع عن لقبه بالفوز على الأخدود بخماسية تقرير: اتحاد جدة يحاول ضم سيبايوس ولكن حارس اتحاد جدة يعود بعد التوقف الدولي تقرير: عروض سعودية وفرنسية لـ كانتي.. واتحاد جدة لا يمانع رحيله

وكشفت صحيفة اليوم السعودية على أنه يتم إعداد رايكوفيتش لخوض مباريات الفريق عقب نهاية التوقف الدولي.

ويتم تجهيز الحارس الصربي لخوض مباراة اتحاد جدة أمام الفتح بالجولة الثانية من الدوري والمقرر لها يوم 13 سبتمبر المقبل.

وأصيب الحارس الصربي، مطلع شهر أبريل الماضي، بتمزقٍ في الوتر القريب من العضلة المستقيمة للفخذ اليمنى، ما حرمه من خوض ست جولاتٍ ضمن الدوري.

وبعد انتهاء الموسم، خضع لجراحةٍ في كندا، ودخل بعدها إلى برنامج تأهيلي، شارف على الانتهاء.

وضمّ الفرنسي لوران بلان، مدرب اتحاد جدة حارسه الأول إلى معسكر الإعداد الخارجي على أمل بلوغه الجاهزية قبل كأس السوبر السعودي، في هونج كونج، وهو ما لم يتحقق.

ويستعد رايكوفيتش - 29 عامًا - لموسمه الثاني مع الفريق، بعدما انضم الصيف الماضي قادمًا من ريال مايوركا الإسباني وأسهم في فوز النمور بثنائية الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الدوري السعودي اتحاد جدة رايكوفيتش
نرشح لكم
خبر في الجول - عمر خضر يقترب من الانضمام إلى الفتح السعودي استبعاد جناح النصر من معسكر منتخب السعودية سكاي: براونهيل يفاضل بين عرض الشباب السعودي وآخر من الدوري الإنجليزي تقرير برازيلي: ليوناردو منح فلامنجو موافقة مبدئية بعد خروجه من قائمة الهلال المحلية رابطة الدوري السعودي تضع الشباب تحت الرقابة النشطة هاتريك بنزيمة.. اتحاد جدة يبدأ الدفاع عن لقبه بالفوز على الأخدود بخماسية تقرير: بورتو يتمسك بـ 70 مليون يورو لانتقال مورا إلى الدوري السعودي نجم فلامنجو يجتاز الكشف الطبي في أهلي جدة
أخر الأخبار
"ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 18 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي – مرموش ورودري أساسيان ضد برايتون 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - عبد الواحد السيد مديرا للكرة بجهاز البنك الأهلي تحت قيادة الرمادي 41 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: لاعب القادسية يوقع عقوده انضمامه إلى ليفركوزن 48 دقيقة | ميركاتو
البنك الأهلي يعلن رحيل طارق مصطفى عن قيادة الفريق 49 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: فاردي إلى كريمونيسي ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - عمر خضر يقترب من الانضمام إلى الفتح السعودي ساعة | المحترفون
تقرير: الخنوس غاضب بسبب مبالغات ليستر سيتي من أجل رحيله ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 3 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 4 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز
/articles/512390/صحيفة-اليوم-تجهيز-رايكوفيتش-لمواجهة-الفتح