صحيفة اليوم: تجهيز رايكوفيتش لمواجهة الفتح

يواصل نادي اتحاد جدة إعداد بريدراج رايكوفيتش وتجهيزه لخوض المباريات المقبلة في الدوري السعودي.

وغاب رايكوفيتش عن مواجهة فريقه أمام الأخدود بالجولة الافتتاحية من الدوري السعودي لعدم الجاهزية.

وكان رايكوفيتش قد تعافى من الإصابة التي لحقت به وشارك في جزء من مران الفريق خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية على أنه يتم إعداد رايكوفيتش لخوض مباريات الفريق عقب نهاية التوقف الدولي.

ويتم تجهيز الحارس الصربي لخوض مباراة اتحاد جدة أمام الفتح بالجولة الثانية من الدوري والمقرر لها يوم 13 سبتمبر المقبل.

وأصيب الحارس الصربي، مطلع شهر أبريل الماضي، بتمزقٍ في الوتر القريب من العضلة المستقيمة للفخذ اليمنى، ما حرمه من خوض ست جولاتٍ ضمن الدوري.

وبعد انتهاء الموسم، خضع لجراحةٍ في كندا، ودخل بعدها إلى برنامج تأهيلي، شارف على الانتهاء.

وضمّ الفرنسي لوران بلان، مدرب اتحاد جدة حارسه الأول إلى معسكر الإعداد الخارجي على أمل بلوغه الجاهزية قبل كأس السوبر السعودي، في هونج كونج، وهو ما لم يتحقق.

ويستعد رايكوفيتش - 29 عامًا - لموسمه الثاني مع الفريق، بعدما انضم الصيف الماضي قادمًا من ريال مايوركا الإسباني وأسهم في فوز النمور بثنائية الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.