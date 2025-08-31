يد - سيف الدرع ومحمد علي وجها لوجه في نهائي السوبر الإسباني البرتغالي

يصطدم سيف الدرع لاعب فريق برشلونة لكرة اليد بزميله في منتخب مصر محمد علي حارس سبورتنج لشبونة في نهائي السوبر الإسباني البرتغالي.

وتأهل برشلونة لنهائي سوبر شبه جزيرة إيبيريا بعد فوزه على بورتو بنتيجة 28-25.

فيما تأهل رفاق محمد علي للنهائي بالفوز على أديمار ليون 42-27.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد.

يذكر أن محمد علي حقق كأس السوبر البرتغالي لكرة اليد على حساب بورتو قبل أيام.

وسبق لمحمد علي تحقيق السوبر في العام الماضي، كما توج بالدوري البرتغالي.

وبذلك حصد الحارس بطولته الثالثة مع فريقه.

يذكر أن محمد علي انضم إلى سبورتنج لشبونة في صيف 2024.

بينما انضم سيف الدرع إلى برشلونة هذا الصيف.

وتوج سيف الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد بأول لقب مع فريقه الجديد برشلونة قبل أيام.

فقد حصد برشلونة لقب كأس كتالونيا بالفوز على جرانوليرز.