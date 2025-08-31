كالتشيو ميركاتو: ميلان في مفاوضات لضم رابيو.. ومارسيليا يحدد سعره

يضغط نادي ميلان خلال الساعات الأخيرة من أجل التوصل لاتفاق مع مارسيليا لضم أدريان رابيو.

وكان مارسيليا قد عرض رابيو للبيع بعد مشادة بينه وبين زميله جوناثان رو والذي انضم مؤخرا لصفوف بولونيا.

وكشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالي على أن ميلان لا يزال يرغب في ضم أدريان رابيو هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى أن ميلان في مفاوضات جارية للحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي قبل ساعات من نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن مارسيليا قد حدد 15 مليون يورو من أجل الاستغناء عن خدمات اللاعب هذا الصيف.

وكان مقررًا أن ينتهي تعاقد الفرنسي أدريان رابيو مع مارسيليا في صيف 2026.

وضم ميلان في الصيف كل من لوكا مودريتش وأردون ياشاري وصامويلي ريتشي في الصيف الحالي لتعويض رحيل تيجاني رينديرز لصفوف مانشستر سيتي.

وأشار التقرير إلى أن انضمام رابيو سيفتح الباب لرحيل يونس موسى والذي يعد الاسم الأقرب للرحيل عن أسوار سان سيرو.