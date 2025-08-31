الرياضية: الهلال يتوصل لاتفاق مع فنربخشة من أجل ضم مدافعه

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي الهلال توصل لاتفاق مبدئي مع فنربخشة من أجل ضم المدافع يوسف أكتشيشيك.

وذلك مقابل 22 مليون يورو.

البالغ 19 عامًا سيلعب بوصفه لاعبا أجنبيا تحت السن.

وأوضح التقرير أن التعاقد مع يوسف أكتشيشيك يأتي بناءً على توصية من الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال.

وبدا أكتشيشيك مسيرته الكروية في جالاتا سراي التركي عامَ 2019، ثم انتقل إلى فنربخشة، وتدرَّج في فئاته السنية إلى أن صُعِّد للفريق الأول الموسم الماضي.

وشارك أكتشيشيك مع منتخب بلاده في مختلف الفئات وصولًا إلى المنتخب الأول.

وخلال العام الماضي، لعب أكتشيشيك 21 مباراةً في جميع المسابقات، سجل فيها هدفين، وقدَّم تمريرةً حاسمةً.