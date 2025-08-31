يد - يحيى خالد وعبد الرحمن فيصل يخسران السوبر الفرنسي
الأحد، 31 أغسطس 2025 - 11:18
كتب : FilGoal
خسر فريق باريس سان جيرمان لقب كأس السوبر الفرنسي بمشاركة الثنائي المصري يحيى خالد وعبد الرحمن فيصل.
وتوج مونبلييه باللقب على حساب سان جيرمان.
وانتصر مونبلييه بنتيجة 29-23.
وذلك بعدما انتهى الشوط الأول بنتيجة 16-13 لصالح مونبلييه.
وسجل يحيى خالد 4 أهداف، بينما لم يسجل عبد الرحمن فيصل أي أهداف.
يذكر أن باريس سان جيرمان شارك في السوبر كبطل للدوري.
بينما شارك مونبلييه كبطل للكأس.
يذكر أن أحمد هشام "دودو" قاد مونبلييه للتتويج بالكأس على حساب سان جيرمان قبل رحيله هذا الصيف إلى فيزبريم المجري.
