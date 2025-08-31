جارديان تكشف نقطة خلاف بين ليفربول وكريستال بالاس قبل حسم صفقة جويهي

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 11:07

كتب : FilGoal

كاي هافرتز مع مارك جويهي - تشيلسي أمام كريستال بالاس

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن ليفربول قدم عرضًا رسميًا لضم مارك جويهي من كريستال بالاس.

وأوضح التقرير أن العرض بقيمة 35 مليون جنيه استرليني، بدون أي إضافات.

وأكد تقرير جريدة ذا جارديان وصول العرض لكريستال بالاس، وأضاف أن بالاس يريد 5 ملايين جنيه استرليني إضافية كمكافآت.

بعد أن قدم ليفربول عرضًا افتتاحيًا بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني لضم مارك غويهي يوم السبت، يطلب كريستال بالاس، بالإضافة إلى نسبة 10% عند البيع مستقبلا.

وتمتد فترة الانتقالات الصيفية بالدوري الإنجليزي حتى 1 سبتمبر المقبل.

وأوضحت تقارير عديدة أن جويهي وافق على عرض الريدز وينتظر إيجاد كريستال بالاس للبديل والسماح له بالرحيل.

ولا يمانع كريستال بالاس رحيل الدولي الإنجليزي إلى ليفربول ولكن بعد إيجاد بديل، حسب التقرير.

وفي حالة إتمام الصفقة سيوقع جويهي على عقد يربطه بليفربول لمدة 5 مواسم.

ويرغب كريستال بالاس في الحصول على أكبر عائد ممكن من بيع جويهي هذا الصيف رغم أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وذكرت تقارير أن اللاعب لا يرغب في تمديد عقده مع بالاس الذي ينتهي في 2026.

يذكر أن كريستال بالاس رفض 4 عروض لجويهي الصيف الماضي من نيوكاسل يونايتد بقيمة تقارب 60 مليون جنيه إسترليني.

