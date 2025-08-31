يد - قداح يتوج بالسوبر البولندي

حقق حسن وليد قداح لاعب كيلسي أول ألقابه في الموسم الجديد حين توج بلقب السوبر البولندي.

وحصد كيلسي اللقب بالفوز على غريمه فيسلا بلوك.

وتعادل الفريقان 26-26 في الوقت الأصلي.

قبل أن يتفوق رفاق قداح في الرميات الترجيحية بنتيجة 6-5.

وشارك قداح في الشوط الأول فقط، وسجل هدفا.

وكان فيسلا بلوك قد توج بالدوري بالفوز على كيلسي في النهائي.

بينما توج كيلسي بلقب الكأس بالفوز على فيسلا بلوك في النهائي.