يد - قداح يتوج بالسوبر البولندي
الأحد، 31 أغسطس 2025 - 10:54
كتب : FilGoal
حقق حسن وليد قداح لاعب كيلسي أول ألقابه في الموسم الجديد حين توج بلقب السوبر البولندي.
وحصد كيلسي اللقب بالفوز على غريمه فيسلا بلوك.
وتعادل الفريقان 26-26 في الوقت الأصلي.
قبل أن يتفوق رفاق قداح في الرميات الترجيحية بنتيجة 6-5.
وشارك قداح في الشوط الأول فقط، وسجل هدفا.
وكان فيسلا بلوك قد توج بالدوري بالفوز على كيلسي في النهائي.
بينما توج كيلسي بلقب الكأس بالفوز على فيسلا بلوك في النهائي.
