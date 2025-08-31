تقرير برازيلي: ليوناردو منح فلامنجو موافقة مبدئية بعد خروجه من قائمة الهلال المحلية

أبدى ماركوس ليوناردو لاعب الهلال السعودي موافقته المبدئية على مفاوضات فلامنجو لضمه.

وكان سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال السعودي عن قراره باستبعاد الثنائي ألكسندر ميتروفيتش وماركوس ليوناردو من القائمة المحلية للفريق في وقت سابق.

وكشفت شبكة أوديا البرازيلية عن رغبة فلامنجو في ضم ماركوس ليوناردو هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى منح ليوناردو موافقة مبدئية لنادي فلامنجو بشأن إمكانية ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وأوضحت الشبكة البرازيلية أن العائق الوحيد في الوقت الحالي هو الصيغة بين فلامنجو والهلال.

إذ لم يتحدد خروج اللاعب في صورة بيع نهائي أم من خلال الإعارة.

وكان ليوناردو قد خرج من قائمة الفريق المحلية بسبب تجاوز السن القانوني خلال الفترة الأخيرة.

واستهل الهلال مشواره بالدوري السعودي بالفوز على الرياض بهدفين دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

ويستضيف الهلال فريق القادسية في الجولة الثانية يوم 13 سبتمبر المقبل.