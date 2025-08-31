رابطة الدوري السعودي تضع الشباب تحت الرقابة النشطة

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 10:37

كتب : FilGoal

الشباب السعودي

وضعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين فريقَ الشباب تحت نظام الرقابة المالية النشطة لمتابعة النادي في الفترة المقبلة، وضمان عدم تعثره في صفقات اللاعبين، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن النظام، الذي وُضِعَ فيه الشباب، ينصُّ على تقديم النادي ضمانات ماليةً للصفقات من غير جدولة لتقليل حالات التعثر المالي، ودعم الاستقرار، ما يجعل التحركات في ملف اللاعبين محليةً، أو أجنبيةً أكثر صعوبةً.

من جانبه، أوضح مصدرٌ رسمي في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن دخول أي فريق في هذا التصنيف غايته ضمان متابعة النادي بشكل دوري، والعمل معه على معالجة التعثرات المالية.

وقال المصدر لجريدة الرياضية: "الرقابة المالية، تعمل مع الأندية بشكل دوري، وتتابع التزاماتها حسبَ فترات محدَّدة خلال العام، ولابدَّ من تقديم مستندات، تؤكِّد سداد هذه الالتزامات".

وأضاف "يتضمَّن نطاق صلاحيتها الأندية التي تشارك في دوري المحترفين فقط، على صعيد الفريق الأول، والتأكُّد من سير الأمور المالية بشكل سليم، وألَّا يقع النادي في تعثر، يؤثِّر في حقوق اللاعبين والإداريين والمنسوبين عمومًا خلال الفترة المطلوبة من إدارته".

وفي السياق ذاته، اجتمعت إدارة نادي الشباب، السبت، مع الإسباني إيمانول ألجواسيل، مدرب الفريق، وناقشته في أسباب التعثر أمام الخليج، وفي احتياجاته الفنية قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، 10 سبتمبر المقبل، الذي قد يشهد استقطابات محليةً وأجنبيةً.

وخسر الشباب، الجمعة، بنتيجةٍ كبيرةٍ أمام الخليج 1ـ4 في مستهل مشواره بالدوري السعودي.

الشباب السعودي الدوري السعودي
