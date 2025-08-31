وسام أبو علي يشارك في تعادل كولومبوس كرو السلبي ضد نيويورك رد بولز بالدوري الأمريكي

شارك وسام أبو علي في التشكيل الأساسي لفريق كولومبوس كرو ضمن منافسات الدوري الأمريكي أمام نيويورك ريد بولز.

وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة بين الفريقين.

وخاض وسام أبو علي 80 دقيقة قبل أن يتم استبداله في آخر تغييرات المدير الفني.

ويعتبر ذلك هو الظهور الثاني لوسام أبو علي مع كولومبوس كرو، ولأول مرة يشارك كأساسي.

وارتفع رصيد كولومبوس كرو عند 46 نقطة في المركز السابع من 28 مباراة خاضهم الفريق.

ولم يذق كولومبوس كرو طعم الفوز في آخر 4 مباريات بالدوري إذ خسر مرتين وتعادل في مثلهما.

ويحل كولومبوس كرو ضيفا على أتلانتا يونايتد فجر يوم الأحد 14 من شهر سبتمبر المقبل.

ويتأهل أول 9 فرق من كل قسم إلى المرحلة النهائية للمنافسة على لقب كأس الدوري الأمريكي.

وانتقل وسام إلى النادي الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز، و10% من نسبة إعادة بيع اللاعب.

وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.