مواعيد مباريات الأحد 31 أغسطس 2025.. الزمالك ضد دجلة بختام الجولة الخامسة وقمة إنجليزية

يشهد اليوم الأحد الموافق 31 من شهر أغسطس 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

الدوري المصري

تقام 4 مواجهات في ختام الجولة الخامسة من المسابقة مساء اليوم.

ويستضيف مودرن سبورت فريق حرس الحدود في تمام السادسة مساء على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وتذاع المباراة عبر أون سبورت 2.

وفي نفس التوقيت يستضيف المصري فريق كهرباء الإسماعيلية على استاد السويس ويذاع عبر قناة أون سبورت 1.

بينما يواجه سموحة فريق بتروجت في تمام التاسعة مساء على استاد برج العرب ويذاع عبر قناة أون سبورت 2.

وتختتم مباريات الجولة عندما يحل الزمالك ضيفا على وادي دجلة باستاد السلام في التاسعة مساء، وتذاع عبر أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي ضيفا على برايتون في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر بي إن سبورتس 1.

بينما في السادسة والنصف يستضيف ليفربول فريق أرسنال في قمة إنجليزية على ملعب أنفيلد، وتذاع عبر نفس القناة.

الدوري الإسباني

يحل برشلونة ضيفا على رايو فايكانو في العاشرة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يحل يوفنتوس ضيفا على جنوى ضمن منافسات الجولة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء.

بينما يستضيف إنتر فريق أودينيزي في العاشرة إلا ربع مساء.