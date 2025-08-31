الدوري الإيطالي - الـ 1-0 مستمرة مع روما.. ونابولي ينتصر في الثواني الأخيرة
الأحد، 31 أغسطس 2025 - 01:52
كتب : FilGoal
انتصر روما على بيزا بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من الإيطالي، وتفوق نابولي على كالياري بنفس النتيجة في الثواني الأخيرة.
وكرر روما الانتصار بنفس النتيجة بعدما فاز على بولونيا في الجولة الأولى.
وشارك باولو ديبالا في بداية الشوط الثاني لتعويض إصابة ستيفان الشعراوي.
وسجل ماتياس سولي هدف الذئاب الأول من صناعة إيفان فيرجسون في الدقيقة 56.
ورفع روما رصيده لـ 6 أهداف في المركز الثالث بفارق الأهداف عن نابولي وكريمونيسي.
video:1
انتظر نابولي في استاد دييجو مارادونا للدقيقة 90+5 من أجل تسجيل هدف الفوز القاتل على كالياري.
وسجل الكاميروني فرانك إنجيسا هدف فوز نابولي وتصدر الترتيب.
video:2
وفي نفس الجولة خطف بارما نقطة تعادل ثمينة من أتالانتا بنتيجة 1-1، فيما فاز بولونيا على كومو بهدف دون رد.
video:3
