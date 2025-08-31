هاتريك نيفيز يقود باريس سان جيرمان لاكتساح تولوز في مباراة الـ 9 أهداف

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 01:36

كتب : FilGoal

جواو نيفيز - باريس سان جيرمان

قاد جواو نيفيز فريقه باريس سان جيرمان للفوز بنتيجة 6-3 في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي على تولوز.

وسجل باريس سان جيرمان 6 أهداف في المباراة بعدما اكتفى بالفوز 1-0 في أول جولتين.

وتقدم باريس بـ 4 أهداف في أول 31 دقيقة، فسجل جواو نيفيز هدفين في الدقيقتين 7 و14 وسجل برادلي باركولا في الدقيقة 9 وأكمل عثمان ديميبلي الرباعية في الدقيقة 31.

أخبار متعلقة:
نيوكاسل ثم باريس.. مواعيد مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا الصفقة السابعة.. فياريال يضم تيناس من باريس سان جيرمان بقيادة أوباميانج وجرينوود.. مارسيليا يعبر البداية السلبية بخماسية ضد باريس في مباراته الـ 185.. إصابة حكم باريس سان جيرمان وأنجيه

وقلص أرون كريسويل الفارق في الدقيقة 37، وكاد كريستيان كاريراس أن ينهي الشوط الأول بنتيجة 4-2 لكنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 45+8.

وسجل عثمان ديمبيلي هدفا آخر من علامة الجزاء في الدقيقة 51.

ثم اختتم نيفيز أهداف باريس سان جيرمان بالهدف السادس في الدقيقة 78.

وسجل نيفيز أول هاتريك في مسيرته، وهو نفس عدد الأهداف الذي سجله الموسم الماضي في الدوري الفرنسي.

وفي الدقائق الأخيرة سجل جهوبو وفوساه هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 89 و90+1 لينتهي اللقاء بنتيجة 6-3.

الفوز قاد باريس سان جيرمان للانفراد بالصدارة برصيد 9 نقاط فيما تراجع تولوز للمركز السادس برصيد 6 نقاط.

جواو نيفيز باريس سان جيرمان تولوز الدوري الفرنسي
نرشح لكم
الدوري الإيطالي - الـ 1-0 مستمرة مع روما.. ونابولي ينتصر في الثواني الأخيرة كين لم يسجل فصنع.. بايرن ميونيخ يتصدر مبكرا بفوز شاق على أوجسبورج سبورت: تزايد الجدل حول مستقبل فيرمن لوبيز مع برشلونة مصطفى محمد يسجل أول أهدافه في الموسم ويقود نانت للفوز على أوكسير مبومو: علينا أن نقاتل في كل دقيقة أموريم: كرة القدم كانت عادلة ولذلك فاز مانشستر على بيرنلي بطريقة رائعة أمام أوكسير.. مصطفى محمد يفتتح أهدافه في الموسم الحالي مع نانت فرانك: لا ألوم اللاعبين على خسارة توتنام من بورنموث.. وأنتظر مشاركة سيمونز
أخر الأخبار
الدوري الإيطالي - الـ 1-0 مستمرة مع روما.. ونابولي ينتصر في الثواني الأخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
هاتريك نيفيز يقود باريس سان جيرمان لاكتساح تولوز في مباراة الـ 9 أهداف 2 ساعة | الكرة الأوروبية
هاتريك بنزيمة.. اتحاد جدة يبدأ الدفاع عن لقبه بالفوز على الأخدود بخماسية 2 ساعة | سعودي في الجول
كاريراس: إنقاذي من على خط المرمى؟ وعدت منذ يومي الأول أن أبذل قصارى جهدي 2 ساعة | الدوري الإسباني
بسبب توقف الدوري.. يورتشيتش يمنح لاعبي بيراميدز راحة سلبية 5 أيام 3 ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يفوز على مايوركا وينفرد بالصدارة مؤقتا 3 ساعة | الدوري الإسباني
مدرب تونس: تواصلنا مع هيثم حسن وأخبرنا أنه يقترب من تمثيل مصر 3 ساعة | الكرة الإفريقية
يورتشيتش: نملك طموح الفوز بالبطولات.. وأتمنى منح الفرصة لـ ريبيرو صديقي 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512375/هاتريك-نيفيز-يقود-باريس-سان-جيرمان-لاكتساح-تولوز-في-مباراة-الـ-9-أهداف