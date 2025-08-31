هاتريك نيفيز يقود باريس سان جيرمان لاكتساح تولوز في مباراة الـ 9 أهداف

قاد جواو نيفيز فريقه باريس سان جيرمان للفوز بنتيجة 6-3 في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي على تولوز.

وسجل باريس سان جيرمان 6 أهداف في المباراة بعدما اكتفى بالفوز 1-0 في أول جولتين.

وتقدم باريس بـ 4 أهداف في أول 31 دقيقة، فسجل جواو نيفيز هدفين في الدقيقتين 7 و14 وسجل برادلي باركولا في الدقيقة 9 وأكمل عثمان ديميبلي الرباعية في الدقيقة 31.

جواو نيفيز يسجل هدفاً في غاية الجمال ويمنح التقدم لباريس سان جيرمان بثلاثية حتى الآن 🔥⚽️😮#الدوري_الفرنسي | #باريس_سان_جيرمان | #تولوز pic.twitter.com/FRFulAJZip — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 30, 2025

وقلص أرون كريسويل الفارق في الدقيقة 37، وكاد كريستيان كاريراس أن ينهي الشوط الأول بنتيجة 4-2 لكنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 45+8.

وسجل عثمان ديمبيلي هدفا آخر من علامة الجزاء في الدقيقة 51.

ثم اختتم نيفيز أهداف باريس سان جيرمان بالهدف السادس في الدقيقة 78.

وسجل نيفيز أول هاتريك في مسيرته، وهو نفس عدد الأهداف الذي سجله الموسم الماضي في الدوري الفرنسي.

ليلة لا تُنسى لجواو نيفيز 😍 النجم البرتغالي جواو نيفيز يسجل هدفه الثالث، وباريس سان جيرمان يتقدم بنتيجة 6-1 على تولوز 😮⚽️⚽️⚽️#الدوري_الفرنسي | #باريس_سان_جيرمان | #تولوز pic.twitter.com/sjIcDUKGIE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 30, 2025

وفي الدقائق الأخيرة سجل جهوبو وفوساه هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 89 و90+1 لينتهي اللقاء بنتيجة 6-3.

الفوز قاد باريس سان جيرمان للانفراد بالصدارة برصيد 9 نقاط فيما تراجع تولوز للمركز السادس برصيد 6 نقاط.