هاتريك بنزيمة.. اتحاد جدة يبدأ الدفاع عن لقبه بالفوز على الأخدود بخماسية

حقق اتحاد جدة الانتصار على الأخدود في الجولة الأولى من الدوري السعودي بنتيجة 5-2.

حامل اللقب بدأ الموسم بفوز مثير وعريض خارج القواعد.

ويعد ذلك ثالث أكبر انتصار في تاريخ النمور بالجولة الأولى من الدوري السعودي.

وتقدم النمور عن طريق الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 4، ثم تبعه ستيفن بيرجفاين بالهدف الثاني بعد 3 دقائق.

وقلص خوان بيدرزا الفارق في الدقيقة 27.

وأصبحت النتيجة 3-1 عن طريق هدف عكسي من سعيد الربيعي في الدقيقة 29.

في الشوط الثاني أكمل بنزيمة الثلاثية بهدفين في الدقيقتين 51 و60.

وبات الفرنسي أكثر لاعب تسجيلا للهاتريك في تاريخ الاتحاد في دوري المحترفين برصيد 3 مرات.

وبينهما سجل بيدرزا هدفا في الدقيقة 57 من صناعة كريستيان باسجوج.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية تبعها بحمراء لنايف الأنصاري في الدقيقة 83.

الفوز جعل الاتحاد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن النصر المتصدر.

فيما احتل الأخدود المركز السادس عشر بدون رصيد.

وسيلتقي الاتحاد في الجولة المقبلة مع الفنح، فيما يستضيف الأخدود خصمه التعاون.

