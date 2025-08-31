كاريراس: إنقاذي من على خط المرمى؟ وعدت منذ يومي الأول أن أبذل قصارى جهدي

شدد ألفارو كاريراس على أن مستواه في الملعب يأتي بفضل زملائه بالفريق.

ألفارو كاريراس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وفاز ريال مدريد على ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ومنع كاريراس فرصة هدف التعادل لمايوركا في الشوط الثاني بإنقاذ رائع من على خط المرمى.

وقال كاريراس للصحفيين عقب المباراة: "الأهم هو تحقيق الفوز، كنا مركزين على المباريات الثلاث الأولى، ونحن سعداء جدا بتحقيق العلامة الكاملة قبل التوقف الدولي".

وواصل "بدأت بالفعل بالاستمتاع بالليالي التي طالما حلمت بها هنا، أنا سعيد جدا هنا".

وتابع "إنقاذ الكرة من على خط المرمى؟ لقد وعدت منذ يومي الأول بأن أبذل قصارى جهدي، إنه شيء بسيط أستطيع تقديمه للفريق".

وأضاف "أبدو كلاعب مخضرم؟ هذا بفضل زملائي في الفريق، لقد رحبوا بي ترحيبا حارا، ليس لدي أي شكوى ونواصل العمل معا لنجعله عاما رائعا".

وانفرد ريال مدريد بالصدارة محققا العلامة الكاملة حتى الآن بتحقيق تسع نقاط من 3 مباريات.