ريال مدريد يفوز على مايوركا وينفرد بالصدارة مؤقتا

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 00:43

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد مايوركا

حقق ريال مدريد الفوز على ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

سجل ثنائية ريال مدريد كل من أردا جولر وفينيسيوس جونيور، بينما أحرز فيدات موريتشي هدف مايوركا.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة التاسعة لينفرد بالصدارة بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد مايوركا عند نقطة واحدة في المركز الـ 18.

المباراة شهدت إلغاء 3 أهداف لريال مدريد بسبب أسباب مختلفة.

التشكيل

عاد ترينت أليكساندر أرنولد لتشكيل ريال مدريد الأساسي برفقة إدير ميليتاو.

أحداث المباراة

ريال مدريد سجل هدفه الأول بعد 6 دقائق عن طريق كيليان مبابي ولكن الهدف ألغي لوجود حالة تسلل.

وفي الدقيقة 18 تقدم مايوركا بالهدف الأول عن طريق موريتشي برأسية معتادة له في مباريات ريال مدريد.

وتعادل ريال مدريد عن طريق أردا جولر برأسية مستغلا تمريرة رأسية من ديان هاوس في الدقيقة 36.

وبعد دقيقة واحدة ومن انطلاقة رائعة سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل مبابي ولكن من جديد هدفه لم يحتسب لوجود حالة تسلل.

في الشوط الثاني سجل ريال مدريد من جديد ولكن مرة أخرى ألغي الهدف الذي سجله أردا جولر بسبب وجود لمسة يد.

وأنقذ ألفارو كاريراس فرصة هدف بطريقة رائعة من على خط المرمى في الدقيقة 65.

وحاول مايوركا تسجيل هدف التعادل فيما تبقى من المباراة ولكن دفاعات ريال مدريد صمدت حتى النهاية.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد ريال سوسيداد عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

