يورتشيتش: نملك طموح الفوز بالبطولات.. وأتمنى منح الفرصة لـ ريبيرو صديقي

عبر كرونسلاف يورتيشيتش المدير الفني لبيراميدز عن سعادته بالفوز على الأهلي، مشددا على رغبة النادي في المنافسة بقوة في كل البطولات.

وقال يورتشيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أبارك لللاعبين الفوز على الأهلي وراضي عن الأداء بعد 4 جولات".

وأضاف "غاب عنا العديد من اللاعبين في فترة الإعداد، ونحاول تحضير اللاعبين أثناء الدوري".

وواصل "من الطبيعي كفريق كبير أن نملك طموح المنافسة للفوز بالبطولات، ونتمنى الفوز بالدوري".

وأشار "الحديث لا يزال مبكرا عن المنافسة ومن الصعب بعد 5 جولات التحدث عن ذلك".

وأكمل "الأهلي فريق كبير ولا يصح أن أتحدث عنه، الفريق يمتلك مدربا جديد ولديه لاعبين جدد".

وأتم تصريحاته "ريبيرو صديقي وتواجهنا الموسم الماضي وأتمنى أن تتاح له الفرصة والوقت لتطبيق أفكاره".

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

