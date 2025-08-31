ريبيرو: أتفهم حزن جمهور الأهلي.. ونحتاج الوقت للتحسن

يرى خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي أن مباراة فريقه أمام بيراميدز شهدت العديد من الصعوبات ولذلك خسر الأحمر.

وقال ريبيرو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "مباراة بيراميدز شهدت صعوبات عديدة، والمنافس كان يدافع بشكل منظم للغاية".

وأضاف "كان لنا عدة فرص في الشوط الأول وكنا قريبين من تسجيل التعادل، والأداء تحسن بشكل كبير بعد ذلك".

وواصل "كان هناك أخطاء عديدة وحاولنا العودة بالنتيجة لكن لم نكن موفقين في ذلك، دفعنا بعدة تغييرات خلال اللقاء ولكن لم تتغير النتيجة".

وأردف "متفهم حزن الجماهير بسبب فقدان النقاط ولكننا نعمل على التركيز لتجاوز هذه المرحلة، ونعلم جيدا أهمية السعي نحو الانتصارات بالنسبة للجماهير، وسوف نتحسن خلال الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته "الفريق يعاني من غيابات عديدة ولكن ذلك لن يكن مبررا لأي أخطاء، ونحتاج للوقت للتحسن والتطور".

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

وتسببت هزيمة الأهلي من بيراميدز في تحرك مجلس الإدارة الأحمر لبحث أسباب الخسارة وتراجع نتائج الفريق في الدوري.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بصدد عقد اجتماع طارئ خلال ساعات مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي وخوسيه ريبيرو المدير الفني.

وأيضا أن القرار الأقرب في الاجتماع سيكون هو رحيل الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني.