خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب

تسببت هزيمة الأهلي من بيراميدز في تحرك مجلس الإدارة الأحمر لبحث أسباب الخسارة وتراجع نتائج الفريق في الدوري.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بصدد عقد اجتماع طارئ خلال ساعات مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي وخوسيه ريبيرو المدير الفني.

وأيضا أن القرار الأقرب في الاجتماع سيكون هو رحيل الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني.

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.