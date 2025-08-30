كأس إنتركونتيننتال – موعد مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي

السبت، 30 أغسطس 2025 - 23:46

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

يتوقف الدوري المصري بسبب فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل، وذلك قبل مباراة بيراميدز المقبلة ضد أوكلاند سيتي.

وبعد نهاية فترة التوقف الدولي يعود بيراميدز للعب ولكن في كأس إنتركونتيننتال ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

ويلعب بيراميدز في الدور الأول من كأس إنتركونتيننتال ضد أوكلاند. وذلك بعد تتويجه الموسم الماضي بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي.

وتقام مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي يوم 14 سبتمبر المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.

وتُلعب على ملعب الدفاع الجوي.

أوكلاند بيراميدز الدوري المصري أوكلاند سيتي
