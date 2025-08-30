أحمد الشناوي: المباريات الكبيرة تظهر قدراتك.. والفوز على الأهلي يمنحنا دفعة في إنتركونتينيتال

شدد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز على أهمية الفوز على الأهلي بعد تحقيق انطلاقة سلبية في الدوري المصري بالفوز 2-0.

وفاز بيراميدز بنتيجة 2-0 على الأهلي في استاد السلام في قمة الجولة الخامسة.

وقال الشناوي عبر أون سبورت: "فوز مهم أمام فريق كبير، لم نبدأ الموسم بشكل جيد، لكننا أردنا الفوز في مباراة كبيرة مثل تلك".

وأضاف "عقدنا جلسة قبل اللقاء لأن المباريات الكبيرة هي ما تظهر قدراتك، وننتظر دفعة كبيرة في كأس إنتركونتينيتال بعد الفوز على الأهلي".

وأكمل "محمد الشناوي ومصطفى شوبير بمثابة أشقائي وأديت واجب العزاء للشناوي وعلاقتي بهم رائعة وجيدة".

وأتم "بعد التتويج القاري طموحنا أصبح أكبر ونتمنى أن حصد أكثر من بطولة هذا الموسم ونريد أن نضع النادي على طريق البطولات".













































































ويلتقي بيراميدز مع أوكلاند سيتي يوم 14 سبتمبر المقبل في الدور الأول من كأس إنتركونتينيتال.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثالث بجدول الترتيب.