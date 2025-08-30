أحمد الشناوي: المباريات الكبيرة تظهر قدراتك.. والفوز على الأهلي يمنحنا دفعة في إنتركونتينيتال

السبت، 30 أغسطس 2025 - 23:39

كتب : FilGoal

الأهلي ضد بيراميدز

شدد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز على أهمية الفوز على الأهلي بعد تحقيق انطلاقة سلبية في الدوري المصري بالفوز 2-0.

وفاز بيراميدز بنتيجة 2-0 على الأهلي في استاد السلام في قمة الجولة الخامسة.

وقال الشناوي عبر أون سبورت: "فوز مهم أمام فريق كبير، لم نبدأ الموسم بشكل جيد، لكننا أردنا الفوز في مباراة كبيرة مثل تلك".

أخبار متعلقة:
موقف الأحمر يتأزم.. ثنائية الكرتي تقود بيراميدز لإلحاق الهزيمة الأولى بـ الأهلي الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي لأول مرة من 1981.. غزل المحلة يفك العقدة وينتصر على الإسماعيلي قائمة الزمالك - غياب شحاتة وعواد وشريف.. وعودة حمدي أمام وادي دجلة

وأضاف "عقدنا جلسة قبل اللقاء لأن المباريات الكبيرة هي ما تظهر قدراتك، وننتظر دفعة كبيرة في كأس إنتركونتينيتال بعد الفوز على الأهلي".

وأكمل "محمد الشناوي ومصطفى شوبير بمثابة أشقائي وأديت واجب العزاء للشناوي وعلاقتي بهم رائعة وجيدة".

وأتم "بعد التتويج القاري طموحنا أصبح أكبر ونتمنى أن حصد أكثر من بطولة هذا الموسم ونريد أن نضع النادي على طريق البطولات".

ويلتقي بيراميدز مع أوكلاند سيتي يوم 14 سبتمبر المقبل في الدور الأول من كأس إنتركونتينيتال.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

ثنائية فوز بيراميدز سجلها وليد الكرتي.

الأهلي بيراميدز الدوري المصري أحمد الشناوي
نرشح لكم
بسبب توقف الدوري.. يورتشيتش يمنح لاعبي بيراميدز راحة سلبية 5 أيام يورتشيتش: نملك طموح الفوز بالبطولات.. وأتمنى منح الفرصة لـ ريبيرو صديقي ريبيرو: أتفهم حزن جمهور الأهلي.. ونحتاج الوقت للتحسن خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب كأس إنتركونتيننتال – موعد مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي لأول مرة من 1981.. غزل المحلة يفك العقدة وينتصر على الإسماعيلي الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي موقف الأحمر يتأزم.. ثنائية الكرتي تقود بيراميدز لإلحاق الهزيمة الأولى بـ الأهلي
أخر الأخبار
الدوري الإيطالي - الـ 1-0 مستمرة مع روما.. ونابولي ينتصر في الثواني الأخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
هاتريك نيفيز يقود باريس سان جيرمان لاكتساح تولوز في مباراة الـ 9 أهداف ساعة | الكرة الأوروبية
هاتريك بنزيمة.. اتحاد جدة يبدأ الدفاع عن لقبه بالفوز على الأخدود بخماسية 2 ساعة | سعودي في الجول
كاريراس: إنقاذي من على خط المرمى؟ وعدت منذ يومي الأول أن أبذل قصارى جهدي 2 ساعة | الدوري الإسباني
بسبب توقف الدوري.. يورتشيتش يمنح لاعبي بيراميدز راحة سلبية 5 أيام 2 ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يفوز على مايوركا وينفرد بالصدارة مؤقتا 2 ساعة | الدوري الإسباني
مدرب تونس: تواصلنا مع هيثم حسن وأخبرنا أنه يقترب من تمثيل مصر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
يورتشيتش: نملك طموح الفوز بالبطولات.. وأتمنى منح الفرصة لـ ريبيرو صديقي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512365/أحمد-الشناوي-المباريات-الكبيرة-تظهر-قدراتك-والفوز-على-الأهلي-يمنحنا-دفعة-في-إنتركونتينيتال