برشلونة يسجل تشيزني

نجح نادي برشلونة في تسجيل حارس مرماه فويتشيك تشيزني.

فويتشيك تشيزني النادي : برشلونة برشلونة

وظهر اسم تشيزني في قائمة برشلونة برشلونة على موقع الدوري الإسباني مما يعني نجاح الفريق في تسجيله.

وسيسمح لتشيزني بالمشاركة في مباريات برشلونة المقبلة بداية من مباراة الغد ضد رايو فايكانو.

وكان مارك أندري تير شتيجن قد تعرض لإصابة سيجري على أثرها عملية جراحية، بينما رحل إنياكي بينيا عن صفوف الفريق.

وشارك الحارس الجديد جوان جارسيا مع برشلونة في أول مباراتين بالموسم حتى الآن.

وينتظر برشلونة تسجيل كل من جيرارد مارتن وروني بردغي قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستعد برشلونة لمواجهة رايو فايكانو على ملعب الأخير غدا الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وفاز برشلونة في أول جولتين بالدوري على ليفانتي وريال مايوركا.