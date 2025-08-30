لأول مرة من 1981.. غزل المحلة يفك العقدة وينتصر على الإسماعيلي

فك غزل المحلة شفرة شباك خصومه وانتصر على الإسماعيلي بنتيجة 3-0 في الجولة 5 من الدوري المصري.

سجل أهداف زعيم الفلاحين كل من رشاد العرفاوي ومحمود جريندو وكيبو سعيدي في اللقاء الذي أقيم على استاد هيئة قناة السويس.

وبعد 4 مباريات متتالية انتهت بتعادل سلبي لغزل المحلة حان الوقت لهز الشباك، كما استطاع الفريق الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الخامسة تواليا.

وخسر الإسماعيلي أمام الغزل لأول مرة على ملعبه في الدوري منذ موسم 1980-81.

الفوز رفع رصيد الغزل للمركز السادس برصيد 7 نقاط، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز الـ 17.

وصف المبارة

ظهرت نوايا غزل المحلة مبكرا بحثا عن الفوز الأول وتسجيل أول الأهداف.

وفي الدقيقة 18 شتت محمد عمار برأسه كرة من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 26 أشهر محمد معروف حكم اللقاء بطاقة حمراء لعبد الكريم مصطفى بعد تدخل قوي على جريندو على مستوى الكاحل.

واستغل زعيم الفلاحين النقص العددي للإسماعيلي وتقدم عن طريق التونسي رشاد العرفاوي بتصويبة قوية تصدى لها أحمد عادل لكنها سكنت الشباك في الدقيقة 37.

جووووول 👌✔️ رشاد العرفاوي يسجل الهدف الأول لغزل المحلة في مرمى الإسماعيلي pic.twitter.com/45jIU5mRwl — ON Sport (@ONTimeSports) August 30, 2025

وفي الشوط الثاني ازدادات الأمور صعوبة بعد طرد البديل حسن منصور لاعب الإسماعيلي عقب تدخل قوي على العرفاوي في الدقيقة 60.

بعد 3 دقائق سجل جريندو الهدف الثاني بعد متابعة لتسديدة ارتدت من العارضة معززا تقدم الضيوف بالهدف الثاني.

الكرة تجاوزت خط المرمى ⚽✋ محمد جريندو يسجل الهدف الثاني لغزل المحلة في مرمى الإسماعيلي pic.twitter.com/Bg7BegyEVn — ON Sport (@ONTimeSports) August 30, 2025

وفي الدقيقة 88 حوّل كيبو سعيدي عرضية أرضية مرت من الحارس والمدافع بسهولة في الشباك مؤكدا الانتصار.