الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي

السبت، 30 أغسطس 2025 - 23:17

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

يتوقف الدوري المصري بسبب فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل، وذلك قبل مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي.

ويلعب الأهلي ضد إنبي في الجولة السادسة من الدوري المصري بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

موعد مباراة إنبي والأهلي

وتقام مباراة إنبي والأهلي يوم 14 سبتمبر المقبل.

وتُلعب على ملعب المقاولون العرب.

وتنطلق في تمام الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

الأهلي إنبي الدوري المصري
