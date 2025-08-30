موقف الأحمر يتأزم.. ثنائية الكرتي تقود بيراميدز لإلحاق الهزيمة الأولى بـ الأهلي

السبت، 30 أغسطس 2025 - 23:00

كتب : عمرو عبد المنعم

بيراميدز ضد الأهلي

ألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

ثنائية فوز بيراميدز سجلها وليد الكرتي.

وصف المباراة

بدأت المباراة بإثارة كبيرة بعدما سجل بيراميدز هدف التقدم في الدقيقة 5.

وجاء الهدف بعد ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الأهلي سددها كريم حافظ لتصطدم في العارضة وأكملها وليد الكرتي في الشباك بضربة رأسية.

ورد الأهلي بفرصة خطيرة بعد اختراق من زيزو وعرضية قابلها محمد شريف بتسديدة قوية تصدى لها أحمد الشناوي.

وأهدر ديانج فرصة خطيرة للتعادل بضربة رأسية لكن الكرة مرت بعيدا عن مرمى بيراميدز.

وسقط أشرف داري على الأرض مصابا، ليغادر الملعب في الدقيقة 35 ويشارك بدلا منه مصطفى العش.

واستمرت محاولات الأهلي لإحراز التعادل ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى بيراميدز، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

في بداية الشوط الثاني دفع ريبيرو مدرب الأهلي بـ نيتس جراديشار بدلا من أشرف بنشرقي.

كما شارك كوكا بدلا من كريم فؤاد.

لكن بيراميدز نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68 بضربة رأسية بعد تمريرة من أحمد عاطف.

عقب الهدف دفع ريبيرو بالثنائي طاهر محمد وأحمد رضا بدلا من محمد شريف وتريزيجيه.

ومن بيراميدز شارك مروان حمدي ومحمود زلاكة بدلا من فيستون ماييلي وأحمد عاطف.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة، ليفوز بيراميدز بثنائية دون رد.

