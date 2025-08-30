كين لم يسجل فصنع.. بايرن ميونيخ يتصدر مبكرا بفوز شاق على أوجسبورج

السبت، 30 أغسطس 2025 - 22:55

كتب : FilGoal

هاري كين

حقق بايرن ميونيخ فوزا صعبا خارج أرضه بنتيجة 3-2 على أوجسبورج في الجولة الثانية من الدوري الألماني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البافاري بهدفين عن طريق سيرج جنابري في القديقة 28 ولويس دياز في الدقيق 45+4.

وعزز الفرنسي مايكل أوليس تقدم بايرن ميونيخ بالهدف الثالث في الدقيقة 48.

أخبار متعلقة:
ذا أثليتك: رغم سفره لألمانيا.. تشيلسي يبلغ بايرن ميونيخ بتوقف صفقة جاكسون رومانو: تم الاتفاق.. نيكولاس جاكسون إلى بايرن ميونيخ سكاي: نيكولاس جاكسون على وشك الانتقال إلى بايرن ولكن هاتريك كين.. بايرن ميونيخ يفتتح الدوري الألماني بسداسية في شباك لايبزج

وصنع هاري كين هدفين ليصبح الأكثر مساهمة تهديفيا في الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 5 أهداف بتسجيل 3 وصناعة 2.

وسرعان ما قلص الكرواتي كريستيان ياكيتش الفارق في الدقيقة 53 لتصبح النتيجة 3-1.

وفي الدقيقة 76 صنع ياكيتش هدف أوجسبورج الثاني والذي سجله ميرت كومور.

حاول لاعبو بايرن التماسك والهجوم لتسجيل الهدف الرابع وأهدر ساشا بوي ودايو أوباميكانو فرصتين.

ومع نهاية المباراة ظل بايرن ميونيخ في الصدارة بفارق الأهداف عن إينتراخت فرانكفورت برصيد 6 نقاط.

فيما تكبد أوجسبورج الخسارة الأولى وظل خامسا برصيد 3 نقاط لحين نهاية الجولة الثانية.

بايرن ميونيخ أوجسبورج الدوري الألماني
نرشح لكم
سبورت: تزايد الجدل حول مستقبل فيرمن لوبيز مع برشلونة مصطفى محمد يسجل أول أهدافه في الموسم ويقود نانت للفوز على أوكسير مبومو: علينا أن نقاتل في كل دقيقة أموريم: كرة القدم كانت عادلة ولذلك فاز مانشستر على بيرنلي بطريقة رائعة أمام أوكسير.. مصطفى محمد يفتتح أهدافه في الموسم الحالي مع نانت فرانك: لا ألوم اللاعبين على خسارة توتنام من بورنموث.. وأنتظر مشاركة سيمونز للمباراة الثالثة على التوالي.. مصطفى محمد أساسي مع نانت في مواجهة أوكسير جاكبو يجدد تعاقده مع ليفربول لموسمين ونصف
أخر الأخبار
كاريراس: إنقاذي من على خط المرمى؟ وعدت منذ يومي الأول أن أبذل قصارى جهدي دقيقة | الدوري الإسباني
بسبب توقف الدوري.. يورتشيتش يمنح لاعبي بيراميدز راحة سلبية 5 أيام 11 دقيقة | الدوري المصري
ريال مدريد يفوز على مايوركا وينفرد بالصدارة مؤقتا 12 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب تونس: تواصلنا مع هيثم حسن وأخبرنا أنه يقترب من تمثيل مصر 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
يورتشيتش: نملك طموح الفوز بالبطولات.. وأتمنى منح الفرصة لـ ريبيرو صديقي 26 دقيقة | الدوري المصري
ريبيرو: أتفهم حزن جمهور الأهلي.. ونحتاج الوقت للتحسن 38 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب ساعة | الدوري المصري
كأس إنتركونتيننتال – موعد مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512360/كين-لم-يسجل-فصنع-بايرن-ميونيخ-يتصدر-مبكرا-بفوز-شاق-على-أوجسبورج