كين لم يسجل فصنع.. بايرن ميونيخ يتصدر مبكرا بفوز شاق على أوجسبورج
السبت، 30 أغسطس 2025 - 22:55
كتب : FilGoal
حقق بايرن ميونيخ فوزا صعبا خارج أرضه بنتيجة 3-2 على أوجسبورج في الجولة الثانية من الدوري الألماني.
وانتهى الشوط الأول بتقدم البافاري بهدفين عن طريق سيرج جنابري في القديقة 28 ولويس دياز في الدقيق 45+4.
وعزز الفرنسي مايكل أوليس تقدم بايرن ميونيخ بالهدف الثالث في الدقيقة 48.
وصنع هاري كين هدفين ليصبح الأكثر مساهمة تهديفيا في الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 5 أهداف بتسجيل 3 وصناعة 2.
وسرعان ما قلص الكرواتي كريستيان ياكيتش الفارق في الدقيقة 53 لتصبح النتيجة 3-1.
وفي الدقيقة 76 صنع ياكيتش هدف أوجسبورج الثاني والذي سجله ميرت كومور.
حاول لاعبو بايرن التماسك والهجوم لتسجيل الهدف الرابع وأهدر ساشا بوي ودايو أوباميكانو فرصتين.
ومع نهاية المباراة ظل بايرن ميونيخ في الصدارة بفارق الأهداف عن إينتراخت فرانكفورت برصيد 6 نقاط.
فيما تكبد أوجسبورج الخسارة الأولى وظل خامسا برصيد 3 نقاط لحين نهاية الجولة الثانية.
