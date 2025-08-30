خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

السبت، 30 أغسطس 2025 - 22:38

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب حجز تذاكر مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب أمام إثيوبيا يوم 5 سبتمبر في استاد القاهرة قبل السفر لمواجهة بوركينا فاسو يوم 10 سبتمبر المقبل.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – طولان يستقر على موعد ومكان انطلاق معسكر منتخب مصر الثاني لمواجهة منتخب مصر الثاني.. الصحراوي والشعلالي على رأس قائمة منتخب تونس

ووافقت الجهات الأمنية على تحديد 50 ألف تذكرة لجماهير مصر في مباراة إثيوبيا.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى بتصفيات المونديال برصيد 16 نقطة، مبتعدا عن أقرب ملاحقيه بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

احجز تذاكر المباراة من هنا

منتخب مصر إثيوبيا تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
خبر في الجول – طولان يستقر على موعد ومكان انطلاق معسكر منتخب مصر الثاني مجدي عبد العاطي: أي مدرب يتمنى التواجد في الأهلي أو الزمالك لمواجهة منتخب مصر الثاني.. الصحراوي والشعلالي على رأس قائمة منتخب تونس كأس الخليج تحت 20 - منتخب مصر للناشئين يخسر أمام عمان بثنائية في الجول يكشف برنامج منتخب مصر تحضيرا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو خبر في الجول - المنتخب الثاني يستطلع رأي حجازي للمشاركة في كأس العرب.. والنني يرحب مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: الأهلي أبلغنا بجاهزية عاشور.. ومباراة بيراميدز تحسم مصيره بعد وصوله إلى القاهرة.. جهاز المنتخب يضع برنامجا تدريبيا خاصا لـ إبراهيم عادل
أخر الأخبار
ريبيرو: أتفهم حزن جمهور الأهلي.. ونحتاج الوقت للتحسن 2 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 25 دقيقة | الدوري المصري
كأس إنتركونتيننتال – موعد مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي 33 دقيقة | الدوري المصري
أحمد الشناوي: المباريات الكبيرة تظهر قدراتك.. والفوز على الأهلي يمنحنا دفعة في إنتركونتينيتال 40 دقيقة | الدوري المصري
برشلونة يسجل تشيزني 42 دقيقة | الدوري الإسباني
لأول مرة من 1981.. غزل المحلة يفك العقدة وينتصر على الإسماعيلي 58 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي ساعة | الدوري المصري
موقف الأحمر يتأزم.. ثنائية الكرتي تقود بيراميدز لإلحاق الهزيمة الأولى بـ الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512359/خدمة-في-الجول-احجز-تذاكر-مباراة-مصر-وإثيوبيا-في-تصفيات-كأس-العالم