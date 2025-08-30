خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم
السبت، 30 أغسطس 2025 - 22:38
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب حجز تذاكر مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم.
ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.
ويلتقي المنتخب أمام إثيوبيا يوم 5 سبتمبر في استاد القاهرة قبل السفر لمواجهة بوركينا فاسو يوم 10 سبتمبر المقبل.
ووافقت الجهات الأمنية على تحديد 50 ألف تذكرة لجماهير مصر في مباراة إثيوبيا.
ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى بتصفيات المونديال برصيد 16 نقطة، مبتعدا عن أقرب ملاحقيه بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.
