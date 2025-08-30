قائمة الزمالك - غياب شحاتة وعواد وشريف.. وعودة حمدي أمام وادي دجلة

يغيب محمد شحاتة ومحمد عواد وأحمد شريف عن قائمة الزمالك، لمواجهة وادي دجلة في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويحل الزمالك ضيفا على دجلة غدا الأحد في التاسعة مساءً على استاد السلام.

ويغيب محمد شحاتة بسبب إصابته بشد عضلي، ومحمد عواد لأسباب فنية.

وشهدت القائمة عودة أحمد حمدي واستمرار غياب سيف الجزيري وعبد الحميد معالي عن صفوف الأبيض.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان - محمود الشناوي

الدفاع: أحمد فتوح - محمود بنتايك - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - صلاح مصدق - عمر جابر

الوسط: محمد السيد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - سيف جعفر - ناصر ماهر - أحمد حمدي - عبد الله السعيد - عمرو ناصر - شيكو بانزا - خوان بيزيرا - آدم كايد.

الهجوم: ناصر منسي - عدي الدباغ.

واختتم الفريق تدريباته مساء اليوم على استاد الكلية الحربية قبل الانتظام في معسكر مغلق، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام وادي دجلة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط فيما حقق دجلة الفوز لأول مرة في الجولة الماضية على حساب زد.