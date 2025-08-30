انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(1) مايوركا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد مايوركا في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

نهاية المباراة

ق71. 3 تبديلات لريال مدريد بدخول داني كارباخال وداني سيبايوس ورودريجو بدلا من فينسيوس جونيور وأليكساندر أرنولد وأردا جولر.

ق65. إنقاذ أسطوري من كاريراس من على خط المرمى.

ق59. إلغاء الهدف بعد 5 دقائق مراجعة لتقنية الفيديو بسبب وجود لمسة يد على أردا جولر.

ق54. جوووووول ثااالث لريال مدريد عن طريق أردا جولر بمتابعة لتسديدة ماستانتونو التي ارتدت من الحارس ليو رومان.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45. هدف جديد غير محتسب لمبابي بسبب وجود حالة تسلل.

ق37. جووووول الثاني لريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور بعد انطلاقة رائعة.

ق36. جوووووول التعادل لريال مدريد عن طريق أردا جولر برأسية مستغلا تمريرة رأسية أخرى من هاوسن.

ق18. جووووول أول لريال مايوركا عن طريق موريتشي برأسية معتادة في مباريات ريال مدريد.

إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل.

ق6. جووووول أول لريال مدريد عن طريق كيليان مبابي مستغلا تمريرة من أرنولد لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل