سبورت: تزايد الجدل حول مستقبل فيرمن لوبيز مع برشلونة

ازداد الجدل حول مستقبل فيرمن لوبيز لاعب برشلونة مع ناديه، بعدما أشارت التقارير إلى اقترابه من الرحيل.

فيرمن لوبيز النادي : برشلونة برشلونة

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية إن مستقبل فيرمن لا يزال غير معلوم حتى الآن.

ومنح برشلونة لاعبه فيرمن مهلة لمدة 48 ساعة لحسم مصيره، لكن بعد نهاية المهلة لم يبلغ فيرمين ناديه بقراره حتى الآن.

وكان فيرمن يخطط لإصدار بيان أمس الجمعة أو على أقصى تقدير اليوم السبت، لتوضيح موقفه مع برشلونة، لكنه اختار عدم التحدث في الوقت الراهن.

كما عقد فيرمن جلسة مع هانز فليك مدرب برشلونة صباح اليوم السبت، وشعر المدرب الألماني أن لاعبه الشاب سيستمر مع الفريق في الموسم الحالي، ولكن دون تقديم أي ضمانات.

ويمثل تأخير فيرمن في حسم مصيره مع برشلونة ضغط على النادي الكتالوني، كذلك ينعش آمال تشيلسي الإنجليزي في ضمه.

ويسعى تشيلسي لضم فيرمن لوبيز وقدم عرضا إلى برشلونة يبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

ويرى لوبيز أن السبب الوحيد الذي قد يجعله يترك النادي هو في حال قرر برشلونة أنه لا يرغب في استمراره.

ويلعب لوبيز مع الفريق الأول لبرشلونة منذ عام 2023.

وشارك لوبيز في 88 مباراة بقميص برشلونة وسجل 19 هدفا وصنع 11 آخرين.