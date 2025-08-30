بمشاركة كاملة لـ ربيعة.. العين يتعادل مع كلباء في كأس الرابطة الإماراتية

شارك رامي ربيعة أساسيا لأول مرة مع العين في التعادل مع اتحاد كلباء بنتيجة 1-1 في كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

ويعد ذلك الظهور الأساسي الأول لربيعة بقميص العين بعدما شارك كبديل في اللقاء الماضي بالدوري الإماراتي.

وتأخرت انطلاق مدافع منتخب مصر مع البنفسجي بسبب تعرضه للإصابة في الفترة التحضيرية.

وتقدم اتحاد كلباء بهدف عن طريق نيمانيا يوفيتش في الدقيقة 45.

وسجل كودجو لابا هدف التعادل للعين في الدقيقة 52.

شاهد أهداف مباراة العين وكلباء التي انتهت بالتعادل 1-1 في ذهاب الدور الأول من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ⚽️📹#العين_كلباء#كأس_مصرف_أبوظبي_الإسلامي pic.twitter.com/yyHLvXoW0P — ADSportsTV (@ADSportsTV) August 30, 2025

هدف يحمل رقم 200 للعين في تاريخ مشاركاته بكأس الرابطة، ويأتي بعد أيام من تسجيل الهدف رقم 9000 في تاريخ الدوري الإماراتي.

وتعاقب لاعبو العين على إهدار الفرص خاصة في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الجمعة المقبل 5 سبتمبر في الخامسة إلا عشر دقائق على ملعب اتحاد كلباء.