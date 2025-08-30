مصطفى محمد يسجل أول أهدافه في الموسم ويقود نانت للفوز على أوكسير

السبت، 30 أغسطس 2025 - 21:58

كتب : FilGoal

مصطفى محمد لاعب نانت

حقق نانت فوزه الأول بالدوري الفرنسي هذا الموسم بعد الانتصار على أوكسير بهدف دون رد.

وسجل مصطفى محمد هدف فوز فريقه بالمباراة.

الفوز رفع رصيد نانت للنقطة الثالثة في المركز الـ 11.

وشارك مصطفى محمد في المباراة بشكل أساسي للمباراة الثالثة على التوالي.

وسجل مصطفى الهدف في الدقيقة الثامنة مستغلا تمريرة من هيربا جيراسي لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وخرج مصطفى في الدقيقة 86 ليحل ماتياس ألباين بدلا منه.

وسجل مصطفى محمد أول أهداف نانت خلال الموسم الحالي.

ووصل النجم المصري للهدف رقم 26 بقميص نانت خلال 115 مباراة.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة ضد نيس يوم الأحد 14 سبتمبر عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

