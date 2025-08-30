3 بطولات مختلفة.. الكرتي يهز شباك الأهلي مبكرا بقميص بيراميدز
السبت، 30 أغسطس 2025 - 21:30
كتب : FilGoal
هز المغربي وليد الكرتي لاعب وسط بيراميدز شباك الأهلي في قمة الجولة الخامسة من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد السلام في لقاء بدأ في التاسعة مساءً.
واستغل المغربي كرة ارتدت من القائم الأيسر لمحمد الشناوي وسجل من متابعتها في الدقيقة 5 متقدما لبيراميدز.
وسجل المغربي ضد الأهلي في 3 بطولات مختلفة حتى الآن خلال مسيرته.
وجاءت أول أهدافه في شباك الأهلي مع الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 وتوج باللقب.
ثم سجل مع بيراميدز في نهائي كأس مصر 2021-22 وخسر آنذاك بنتيجة 2-1.
والآن يهز شباك الأهلي مجددا مع بيراميدز في الدوري المصري 2025-26.
الكرتي وصل للهدف رقم 19 في مسيرته مع بيراميدز بجميع المسابقات خلال 163 مباراة وصنع 29 هدفا.
وساهم الدولي المغربي في تتويج بيراميدز بلقبي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي.