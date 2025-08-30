3 بطولات مختلفة.. الكرتي يهز شباك الأهلي مبكرا بقميص بيراميدز

السبت، 30 أغسطس 2025 - 21:30

كتب : FilGoal

وليد الكرتي - بيراميدز

هز المغربي وليد الكرتي لاعب وسط بيراميدز شباك الأهلي في قمة الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد السلام في لقاء بدأ في التاسعة مساءً.

واستغل المغربي كرة ارتدت من القائم الأيسر لمحمد الشناوي وسجل من متابعتها في الدقيقة 5 متقدما لبيراميدز.

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد - عودة أرنولد وميليتاو.. وماستانتونو أساسي لأول مرة في سانتياجو برنابيو مبومو: علينا أن نقاتل في كل دقيقة أتلتيكو مدريد يتعادل مع ألافيس ويفشل في تحقيق فوزه الأول بالدوري كرة سلة – وائل بدر مدربا للوحدة السوري

وسجل المغربي ضد الأهلي في 3 بطولات مختلفة حتى الآن خلال مسيرته.

وجاءت أول أهدافه في شباك الأهلي مع الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 وتوج باللقب.

ثم سجل مع بيراميدز في نهائي كأس مصر 2021-22 وخسر آنذاك بنتيجة 2-1.

والآن يهز شباك الأهلي مجددا مع بيراميدز في الدوري المصري 2025-26.

الكرتي وصل للهدف رقم 19 في مسيرته مع بيراميدز بجميع المسابقات خلال 163 مباراة وصنع 29 هدفا.

وساهم الدولي المغربي في تتويج بيراميدز بلقبي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي.

وليد الكرتي الأهلي بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
لأول مرة من 1981.. غزل المحلة يفك العقدة وينتصر على الإسماعيلي الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي موقف الأحمر يتأزم.. ثنائية الكرتي تقود بيراميدز لإلحاق الهزيمة الأولى بـ الأهلي قائمة الزمالك - غياب شحاتة وعواد وشريف.. وعودة حمدي أمام وادي دجلة انتهت الدوري المصري – الأهلي (0)-(2) بيراميدز.. فوز السماوي بهدف عكسي غريب.. الجونة يتعادل مع زد في +95 تشكيل بيراميدز - حافظ يعوض الشيبي.. وماييلي يقود الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي – محمد شريف يقود الهجوم ضد بيراميدز.. وعودة هاني
أخر الأخبار
لأول مرة من 1981.. غزل المحلة يفك العقدة وينتصر على الإسماعيلي 13 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي 17 دقيقة | الدوري المصري
موقف الأحمر يتأزم.. ثنائية الكرتي تقود بيراميدز لإلحاق الهزيمة الأولى بـ الأهلي 34 دقيقة | الدوري المصري
كين لم يسجل فصنع.. بايرن ميونيخ يتصدر مبكرا بفوز شاق على أوجسبورج 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 56 دقيقة | منتخب مصر
قائمة الزمالك - غياب شحاتة وعواد وشريف.. وعودة حمدي أمام وادي دجلة 57 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(1) مايوركا.. هدف غير محتسب ساعة | الدوري الإسباني
الأول منذ 24 عاما.. هيثم حسن يصنع هدف فوز أوفييدو على سوسيداد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512352/3-بطولات-مختلفة-الكرتي-يهز-شباك-الأهلي-مبكرا-بقميص-بيراميدز