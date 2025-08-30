تشكيل ريال مدريد - عودة أرنولد وميليتاو.. وماستانتونو أساسي لأول مرة في سانتياجو برنابيو
السبت، 30 أغسطس 2025 - 21:21
كتب : FilGoal
أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريال مايوركا.
ويلتقي ريال مدريد مع مايوركا على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
ويشهد التشكيل عودة ترينت أليسكاندر أرنولد وإدير ميليتاو للعب بشكل أساسي، بينما يشارك فرانكو ماستانتونو كأساسي للمرة الثانية.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: تيبو كورتوا.
الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - إدير ميليتاو - ديان هاوسن - ألفاو كاريراس.
الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - أردا جولر.
الهجوم: فرانكو ماستانتونو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.
وفاز ريال مدريد في أول مباراتين بالدوري على ريال أوفييدو وأوساسونا.
نرشح لكم
كاريراس: إنقاذي من على خط المرمى؟ وعدت منذ يومي الأول أن أبذل قصارى جهدي ريال مدريد يفوز على مايوركا وينفرد بالصدارة مؤقتا برشلونة يسجل تشيزني انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(1) مايوركا الأول منذ 24 عاما.. هيثم حسن يصنع هدف فوز أوفييدو على سوسيداد سبورت: تزايد الجدل حول مستقبل فيرمن لوبيز مع برشلونة أتلتيكو مدريد يتعادل مع ألافيس ويفشل في تحقيق فوزه الأول بالدوري انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(3) غزل المحلة.. فوز زعيم الفلاحين