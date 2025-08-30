تشكيل ريال مدريد - عودة أرنولد وميليتاو.. وماستانتونو أساسي لأول مرة في سانتياجو برنابيو

السبت، 30 أغسطس 2025 - 21:21

ريال أوفييدو ضد ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريال مايوركا.

ويلتقي ريال مدريد مع مايوركا على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل عودة ترينت أليسكاندر أرنولد وإدير ميليتاو للعب بشكل أساسي، بينما يشارك فرانكو ماستانتونو كأساسي للمرة الثانية.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - إدير ميليتاو - ديان هاوسن - ألفاو كاريراس.

الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - أردا جولر.

الهجوم: فرانكو ماستانتونو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

وفاز ريال مدريد في أول مباراتين بالدوري على ريال أوفييدو وأوساسونا.

