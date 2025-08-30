كرة سلة – وائل بدر مدربا للوحدة السوري

السبت، 30 أغسطس 2025 - 21:10

كتب : FilGoal

وائل بدر

أعلن نادي الوحدة السوري التعاقد مع وائل بدري نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق لتدريب الفريق.

ويتولى وائل بدر تدريب فريق الوحدة بطل الدوري السوري في الموسم الماضي.

وسبق ولعب وائل بدر مع أندية الزمالك والجزيرة وسبورتنج في مصر.

واعتزل وائل بدر كرة السلة كلاعب في عام 2015 ليبدأ مسيرة أخرى كمدرب.

كما تولى تدريب الزمالك لعدة سنوات.

ويشارك فريق الوحدة السوري في بطولة غرب آسيا لكرة السلة في الموسم المقبل. وأيضا البطولة العربية لكرة السلة للأندية.

