أتلتيكو مدريد يتعادل مع ألافيس ويفشل في تحقيق فوزه الأول بالدوري

السبت، 30 أغسطس 2025 - 20:57

كتب : FilGoal

أنتوان جريزمان - أتلتيكو مدريد ضد ألافيس

تعادل أتلتيكو مدريد مع ديبورتيفو ألافيس بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وفشل أتلتيكو مدريد خلال 3 مباريات في تحقيق أي فوز منذ بداية الموسم بالدوري الإسباني حتى الآن.

التعادل رفع رصيد أتلتيكو للنقطة الثانية في المركز الـ 15، بينما ارتفع رصيد ألافيس للنقطة الرابعة في المركز العاشر.

تقدم جوليانو سيميوني بالهدف الأول لأتليتكو مدريد في الدقيقة السابعة مستغلا ارتباك داخل منطقة جزاء ألافيس.

وتعادل كارلو فيسينتي لألافيس في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.

ولم يتمكن أوبلاك من التصدي لأي ركلة جزاء منذ موسم 2021/2022.

وحاول أتلتيكو مدريد تسجيل هدف الفوز في باقي دقائق المباراة ولكن دون أن يتمكن من التسجيل.

وسيلعب أتلتيكو مدريد مباراته المقبلة ضد فياريال على ملعب ميتروبوليتانو، بينما يلتقي ألافيس مع أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس.

الدوري الإسباني
