انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(3) غزل المحلة.. فوز زعيم الفلاحين

السبت، 30 أغسطس 2025 - 20:42

كتب : FilGoal

محمد عمار - الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الإسماعيلي ضد غزل المحلة في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
اختبار طبي يحسم مصير حارس الإسماعيلي أمام غزل المحلة 1-0 جديدة في جهاز الرياضة.. الإسماعيلي ينتصر على طلائع الجيش برأسية عمار الاتحاد السكندري لـ في الجول: تأجيل مكافأة الفوز على الإسماعيلي لما بعد مباراة البنك الأهلي "أخطأ في رسم خط التسلل".. الإسماعيلي يقدم احتجاجا رسميا ضد حكم لقاء الاتحاد

فوز زعيم الفلاحين

ق 88: كيبو سعيدي يسجل الثالث بعد مرتدة سريعة ويحول عرضية في الشباك

ق 63: العارضة تمنع هدفا ثم يتابعها مهاجم الغزل في الشباك

ق 60: بطاقة حمراء جديدة لحسن منصور لاعب الإسماعيلي بعد 30 دقيقة من مشاركته.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: جووول أووول رشاد العرفاوي يسجل الهدف الأول للغزل بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء

ق 26: معروف يشهر بطاقة حمراء لعبد الكريم مصطفى بعد تدخل قوي على جريندو

ق 18: مدافع الإسماعيلي يشتت الكرة في الوقت المناسب من على خط المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الإسماعيلي غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
كاريراس: إنقاذي من على خط المرمى؟ وعدت منذ يومي الأول أن أبذل قصارى جهدي ريال مدريد يفوز على مايوركا وينفرد بالصدارة مؤقتا برشلونة يسجل تشيزني انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(1) مايوركا الأول منذ 24 عاما.. هيثم حسن يصنع هدف فوز أوفييدو على سوسيداد سبورت: تزايد الجدل حول مستقبل فيرمن لوبيز مع برشلونة تشكيل ريال مدريد - عودة أرنولد وميليتاو.. وماستانتونو أساسي لأول مرة في سانتياجو برنابيو أتلتيكو مدريد يتعادل مع ألافيس ويفشل في تحقيق فوزه الأول بالدوري
أخر الأخبار
الدوري الإيطالي - الـ 1-0 مستمرة مع روما.. ونابولي ينتصر في الثواني الأخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
هاتريك نيفيز يقود باريس سان جيرمان لاكتساح تولوز في مباراة الـ 9 أهداف ساعة | الكرة الأوروبية
هاتريك بنزيمة.. اتحاد جدة يبدأ الدفاع عن لقبه بالفوز على الأخدود بخماسية 2 ساعة | سعودي في الجول
كاريراس: إنقاذي من على خط المرمى؟ وعدت منذ يومي الأول أن أبذل قصارى جهدي 2 ساعة | الدوري الإسباني
بسبب توقف الدوري.. يورتشيتش يمنح لاعبي بيراميدز راحة سلبية 5 أيام 2 ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يفوز على مايوركا وينفرد بالصدارة مؤقتا 2 ساعة | الدوري الإسباني
مدرب تونس: تواصلنا مع هيثم حسن وأخبرنا أنه يقترب من تمثيل مصر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
يورتشيتش: نملك طموح الفوز بالبطولات.. وأتمنى منح الفرصة لـ ريبيرو صديقي 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512347/انتهت-الدوري-المصري-الإسماعيلي-0-3-غزل-المحلة-فوز-زعيم-الفلاحين