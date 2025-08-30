انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(3) غزل المحلة.. فوز زعيم الفلاحين
السبت، 30 أغسطس 2025 - 20:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الإسماعيلي ضد غزل المحلة في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.
فوز زعيم الفلاحين
ق 88: كيبو سعيدي يسجل الثالث بعد مرتدة سريعة ويحول عرضية في الشباك
ق 63: العارضة تمنع هدفا ثم يتابعها مهاجم الغزل في الشباك
ق 60: بطاقة حمراء جديدة لحسن منصور لاعب الإسماعيلي بعد 30 دقيقة من مشاركته.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 37: جووول أووول رشاد العرفاوي يسجل الهدف الأول للغزل بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء
ق 26: معروف يشهر بطاقة حمراء لعبد الكريم مصطفى بعد تدخل قوي على جريندو
ق 18: مدافع الإسماعيلي يشتت الكرة في الوقت المناسب من على خط المرمى
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل