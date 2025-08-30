انتهت الدوري المصري – الأهلي (0)-(2) بيراميدز.. فوز السماوي

السبت، 30 أغسطس 2025 - 20:33

كتب : FilGoal

وليد الكرتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــ

تشكيل بيراميدز - حافظ يعوض الشيبي.. وماييلي يقود الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي – محمد شريف يقود الهجوم ضد بيراميدز.. وعودة هاني

نهاية المباراة فوز بيراميدز

ق 76: نزول طاهر وأحمد رضا بدلا من محمد شريف وتريزيجيه

ق 68: جووووول وليد الكرتي والثاني

ق 65: نزول كوكا بدلا من كريم فؤاد

نزول جراديشار بدلا من بنشرقي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز

ق 35: نزول مصطفى العش بدلا من أشرف داري

ق 27: سقوط أشرف داري

ق 23: فرصة ضائعة من ديانج بضربة رأسية سهلة

ق 10: تسديدة من شريف والشناوي يتصدى

ق 5: جوووول أول الكرتي

انطلاق المباراة

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
