انتهت الدوري المصري – الأهلي (0)-(2) بيراميدز.. فوز السماوي
السبت، 30 أغسطس 2025 - 20:33
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري.
نهاية المباراة فوز بيراميدز
ق 76: نزول طاهر وأحمد رضا بدلا من محمد شريف وتريزيجيه
ق 68: جووووول وليد الكرتي والثاني
ق 65: نزول كوكا بدلا من كريم فؤاد
نزول جراديشار بدلا من بنشرقي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز
ق 35: نزول مصطفى العش بدلا من أشرف داري
ق 27: سقوط أشرف داري
ق 23: فرصة ضائعة من ديانج بضربة رأسية سهلة
ق 10: تسديدة من شريف والشناوي يتصدى
ق 5: جوووول أول الكرتي
انطلاق المباراة
