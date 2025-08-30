بهدف عكسي غريب.. الجونة يتعادل مع زد في +95

تعادل الجونة مع زد في الجولة الخامسة من الدوري المصري بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم على ملعب خالد بشارة وشهد واحد من أغرب الأهداف العكسية في تاريخ المسابقة.

تقدم زد عن طريق عبد الرحمن البانوبي فيما أدرك الجونة التعادل عن طريق علي جمال بهدف ذاتي.

التعادل رفع رصيد زد لـ 6 نقاط في المركز السابع، وهو نفس رصيد الجونة من 4 مباريات في المركز التاسع.

أهداف مباراة نادي الجونة ونادي زد 1-1 في دوري Nile 🏆👌 pic.twitter.com/uVcy7GBQti — ON Sport (@ONTimeSports) August 30, 2025

وصف المباراة

الشوط الأول جاء هادئا مع محاولات للجونة غير مكتملة.

في الدقيقة 13 حاول علي الزاهدي استغلال خطأ المدافع وأرسل عرضية قبل أن يصل علي لطفي للكرة لكن محمد ربيعة شتت قبل مهاجم الجونة في الوقت المناسب.

شوط أول انتهى بتعادل سلبي و5 تسديدات 0 منها بين القائمين والعارضة.

وانتظر كلا الفريقين للربع ساعة الأخيرة من أجل حسم المباراة.

في الدقائق الأخيرة خطف زد التقدم بالهدف في الدقيقة 83، عرضية أرضية من محمد صابر بعد سلسلة تمريرات أودعها البانوبي في الشباك.

وفي الدقيقة 90+5 وبعد تسديدة غالطت علي لطفي حاول علي جمال تشتيتها لكنها سكنت الشباك بطريقة غريبة معلنة عن التعادل.