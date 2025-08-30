بهدف عكسي غريب.. الجونة يتعادل مع زد في +95

السبت، 30 أغسطس 2025 - 20:26

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

تعادل الجونة مع زد في الجولة الخامسة من الدوري المصري بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم على ملعب خالد بشارة وشهد واحد من أغرب الأهداف العكسية في تاريخ المسابقة.

تقدم زد عن طريق عبد الرحمن البانوبي فيما أدرك الجونة التعادل عن طريق علي جمال بهدف ذاتي.

التعادل رفع رصيد زد لـ 6 نقاط في المركز السابع، وهو نفس رصيد الجونة من 4 مباريات في المركز التاسع.

أخبار متعلقة:
بطريقة رائعة أمام أوكسير.. مصطفى محمد يفتتح أهدافه في الموسم الحالي مع نانت المغرب يتوج بلقب أمم إفريقيا للمحليين للمرة الثالثة في تاريخه فرانك: لا ألوم اللاعبين على خسارة توتنام من بورنموث.. وأنتظر مشاركة سيمونز تشكيل بيراميدز - حافظ يعوض الشيبي.. وماييلي يقود الهجوم أمام الأهلي

وصف المباراة

الشوط الأول جاء هادئا مع محاولات للجونة غير مكتملة.

في الدقيقة 13 حاول علي الزاهدي استغلال خطأ المدافع وأرسل عرضية قبل أن يصل علي لطفي للكرة لكن محمد ربيعة شتت قبل مهاجم الجونة في الوقت المناسب.

شوط أول انتهى بتعادل سلبي و5 تسديدات 0 منها بين القائمين والعارضة.

وانتظر كلا الفريقين للربع ساعة الأخيرة من أجل حسم المباراة.

في الدقائق الأخيرة خطف زد التقدم بالهدف في الدقيقة 83، عرضية أرضية من محمد صابر بعد سلسلة تمريرات أودعها البانوبي في الشباك.

وفي الدقيقة 90+5 وبعد تسديدة غالطت علي لطفي حاول علي جمال تشتيتها لكنها سكنت الشباك بطريقة غريبة معلنة عن التعادل.

الجونة زد الدوري المصري
نرشح لكم
لأول مرة من 1981.. غزل المحلة يفك العقدة وينتصر على الإسماعيلي الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي موقف الأحمر يتأزم.. ثنائية الكرتي تقود بيراميدز لإلحاق الهزيمة الأولى بـ الأهلي قائمة الزمالك - غياب شحاتة وعواد وشريف.. وعودة حمدي أمام وادي دجلة 3 بطولات مختلفة.. الكرتي يهز شباك الأهلي مبكرا بقميص بيراميدز انتهت الدوري المصري – الأهلي (0)-(2) بيراميدز.. فوز السماوي تشكيل بيراميدز - حافظ يعوض الشيبي.. وماييلي يقود الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي – محمد شريف يقود الهجوم ضد بيراميدز.. وعودة هاني
أخر الأخبار
لأول مرة من 1981.. غزل المحلة يفك العقدة وينتصر على الإسماعيلي 13 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي 16 دقيقة | الدوري المصري
موقف الأحمر يتأزم.. ثنائية الكرتي تقود بيراميدز لإلحاق الهزيمة الأولى بـ الأهلي 34 دقيقة | الدوري المصري
كين لم يسجل فصنع.. بايرن ميونيخ يتصدر مبكرا بفوز شاق على أوجسبورج 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 56 دقيقة | منتخب مصر
قائمة الزمالك - غياب شحاتة وعواد وشريف.. وعودة حمدي أمام وادي دجلة 56 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(1) مايوركا.. هدف غير محتسب ساعة | الدوري الإسباني
الأول منذ 24 عاما.. هيثم حسن يصنع هدف فوز أوفييدو على سوسيداد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512343/بهدف-عكسي-غريب-الجونة-يتعادل-مع-زد-في-95