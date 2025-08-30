بطريقة رائعة أمام أوكسير.. مصطفى محمد يفتتح أهدافه في الموسم الحالي مع نانت

افتتح مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر أهدافه مع نانت في الدوري الفرنسي للموسم الجاري 2025-2026.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

وسجل مصطفى محمد هدف تقدم نانت في شباك أوكسير في الدقيقة 9.

وجاء هدف مصطفى محمد بعدما انفرد بالمرمى ووضع الكرة بطريقة رائعة من أعلى الحارس.

ولم تحتسب المحكمة الفرنسية الشهيرة ستيفاني الهدف في البداية بداعي التسلل.

ولكن بعد العودة للفيديو احتسبت الهدف للمهاجم المصري.

ويعد الهدف هو رقم 26 لمصطفى محمد مع فريقه نانت الفرنسي.

ومن المنتظر أن ينضم مصطفى محمد إلى منتخب مصر عقب المباراة، وذلك من أجل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.